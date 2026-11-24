Inter vs. VfB Stuttgart: previa de la Champions League

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

El Inter recibe al VfB Stuttgart este miércoles en el Giuseppe Meazza de Milán, en un partido de la Champions League. Ambos equipos llegan situados en la mitad inferior de la tabla de la fase liga: el Inter es 15.º y el Stuttgart, 14.º.

El Inter encaja más goles de lo habitual

El Inter llega tras un caótico empate 4-4 ante el Atalanta en la Serie A. Se puso por delante 2-0, 3-1 y 4-2 en Bérgamo, pero no logró conservar la ventaja, y Cristian Chivu calificó su actuación de «blanda y superficial». El equipo querrá mejorar en defensa después de encajar cuatro goles en sus dos últimos partidos en casa en la Champions League. Pio Esposito firmó un triplete ante el Atalanta, un pequeño consuelo para el Inter, pero su defensa es la peor entre los seis primeros de la Serie A, con 17 goles encajados en 12 partidos.

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Resultados dispares del Stuttgart en los últimos partidos

El Stuttgart viaja tras empatar 0-0 en casa del Schalke en la Bundesliga. El equipo de Sebastian Hoeness había ganado antes 1-0 al Werder Bremen, pero perdió 2-0 a domicilio ante el Galatasaray en su anterior partido de la Champions League. Sin embargo, el conjunto alemán se ha mostrado difícil de batir últimamente: ha dejado la portería a cero en cinco de sus últimos diez partidos entre todas las competiciones, aunque marcar fuera de casa sigue siendo un problema.

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Estadísticas clave y novedades sobre lesiones

El Inter ha marcado 36 goles en sus últimos 15 partidos entre todas las competiciones.

El capitán del Inter, Lautaro Martinez, ha vuelto a entrenarse tras una lesión de larga duración, pero no será titular en este partido.

El Stuttgart se ha quedado sin marcar en tres de sus últimos cinco partidos a domicilio.

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Posibles onces

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Stuttgart (3-4-1-2): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich; El Khannouss; Undav, Demirovic.

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