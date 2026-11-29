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De cuatro en cuatro van los campeones de Italia en la Serie A. Tras el rocambolesco empate 4-4 en el campo del Atalanta, el Inter gana 4-0 al Genoa en San Siro.

Las variables son la eficacia recuperada en ataque (cuatro tiros a puerta y cuatro goles, además del remate al palo de Carlos Augusto y el gol anulado a Dimarco por el VAR por un fuera de juego de una uña) y la defensa, que esta vez dejó la portería a cero.

También gracias a dos grandes paradas de Provedel con 0-0 (alineado en lugar de Martinez, que se enfrentaba a su exequipo y estaba en la grada por las secuelas de la contusión en el muslo sufrida el pasado miércoles contra el Stuttgart en la Champions League) ante Osmajic, que estuvo muy cerca de marcar el primer gol de cabeza del Genoa, el único equipo de la Serie A que aún no ha marcado de esa forma.

Las constantes son Marcus Thuram y Petar Sucic, que volvieron a marcar.

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El delantero francés, en su decimoquinto partido consecutivo como titular, marca por novena vez seguida en San Siro (y se queda a dos del récord de Bobo Vieri) y suma ocho goles y cinco asistencias en 12 partidos de Serie A.

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Tras el partido, el propio Thuram bromea sobre los penaltis: «Yo decido quién los tira, mirando las caras de mis compañeros».

Lautaro Martinez le responde medio en serio, medio en broma: «Total, yo soy el último de la lista».

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Una frase que podría interpretarse como un toque de egoísmo por su objetivo personal de escalar en la clasificación histórica de goleadores del Inter: el argentino es actualmente tercero con 183 goles, por detrás de Altobelli (209) y Meazza (284). Pero el capitán es un reconocido jugador de equipo, como confirman estas otras palabras suyas: «¿Me he propuesto llegar a los 200 goles con el Inter esta temporada? No, me he propuesto seguir ganando trofeos para el club. ¿Es este el Inter más fuerte de los últimos siete años? No me gustan esas afirmaciones, hay que demostrarlo siempre en cada entrenamiento y en todos los partidos».

Cristian Chivu aclara en serio el asunto de los penaltis: «Nuestros tres lanzadores son Calhanoglu, Zielinski y Sucic. Descubrimos esa faceta de Petar el año pasado en los entrenamientos, escuchando también la opinión de nuestros porteros».

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El «saltito» al estilo de Jorginho está funcionando, aunque sabe bien que un posible fallo desde el punto de penalti provocaría una shitstorm contra él.

El entrenador del Inter también da su visto bueno al croata como organizador por delante de la defensa: «Ya lo habíamos probado ahí alguna vez al final de la temporada pasada (en las tres últimas jornadas de liga ante Lazio, Verona y Bolonia, nota de la redacción). Sabemos que tiene calidad técnica, zancada y visión de juego. Me gustó contra el Stuttgart y aún más en esta segunda parte, cuando se soltó y mostró cosas extraordinarias con jugadas muy buenas. Todavía tiene margen de mejora. Necesitamos energía nueva de jóvenes capaces de jugar en un equipo como el nuestro, Stankovic también tendrá su oportunidad».

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Probablemente ya el martes por la noche, de nuevo contra el Genoa en San Siro, en la Coppa Italia. Si esa es y va a ser la única competición en la que utilizarlo, quizá sería mejor valorar la posibilidad de ceder en enero al serbio, hijo de un exfutbolista, para que juegue con regularidad.

Ese mes también debería tomarse una decisión sobre el futuro de Hakan Calhanoglu, cuyo contrato vence en junio, con el consiguiente riesgo de perderlo gratis al término de esta temporada. El Inter no se arruinará para retener al turco a toda costa, más aún teniendo en cuenta la prueba que está haciendo con Sucic.

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Un interior que aprende a jugar de organizador siguiendo el camino que ya recorrieron Brozovic, el propio Calhanoglu y Zielinski.

Ante el Genoa, Sucic lidera las estadísticas de balones jugados (123), pases completados (114, de ellos 69 hacia delante y 21 en el último tercio del campo), con un 98 % de acierto, ocasiones creadas (2), kilómetros recorridos (13,412) y velocidad en esprint (27,966 km/h).

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Sin olvidar, especialmente tras el balón que perdió en los minutos finales del pasado domingo, sus cinco recuperaciones, una menos que Curtis Jones. Tras una lesión muscular y en su tercer partido como titular después de las visitas a Madrid y Roma, el centrocampista inglés llegado del Liverpool da señales alentadoras. Recorrió 12,331 kilómetros y completó el 94 % de sus pases: 94, de ellos 62 hacia delante y 30 en el último tercio del campo.

Aunque su compatriota Zvonimir Boban (exfutbolista del Milan y ahora presidente del Dinamo de Zagreb, club del que llegó el jugador nacido en 2003 por 14,5 millones de euros más otros dos millones y medio en variables en el mercado de junio de 2025 y cuyo valor ya es al menos el triple) opina lo contrario, Susic y el Inter quieren seguir juntos. Tal como ya han pedido sus agentes, hará falta una subida salarial respecto a su contrato actual, hasta 2030, de 1,5 millones de euros netos al año. En toda la plantilla del Inter, solo el tercer portero, Di Gennaro, gana menos.

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La competencia interna viene bien, sobre todo porque la de fuera está resultando muy dura. Lazio y Roma siguen a buen ritmo en lo alto de la clasificación y el Inter no puede permitirse no hacer lo mismo. Perder puntos como ocurrió en Bérgamo es un error que no debe repetirse: errar es humano, pero reincidir sería diabólico.