Cómo ver el Inter Miami CF vs Columbus Crew con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - 1/8 21 nov 2026 - 18:00 Chase Stadium

El Inter Miami CF recibe al Columbus Crew en el Chase Stadium de Fort Lauderdale en la primera ronda de los playoffs de la MLS Cup. El segundo clasificado de la Conferencia Este busca comenzar la fase final en casa.

El equipo de Kily Gonzalez terminó la temporada regular de 2026 con 60 puntos y aseguró el segundo puesto del Este en una campaña en la que Lionel Messi firmó 26 goles y 17 asistencias en 31 partidos de liga. El argentino también se convirtió durante la temporada en el primer jugador de la historia del club en alcanzar los 100 goles y conquistó por segunda vez consecutiva la Bota de Oro, un récord.

El Columbus Crew llega como séptimo cabeza de serie a las órdenes de Laurent Courtois, después de cerrar la temporada regular en un buen momento de forma. El equipo visitante ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales y afrontará con confianza esta serie al mejor de tres.

Estos dos equipos ya se han enfrentado dos veces en 2026, con una victoria para Columbus y un empate. Columbus ganó 2-1 en casa en septiembre, mientras que en agosto empataron 2-2 en el Chase Stadium, lo que hace difícil pronosticar el resultado de esta eliminatoria.

Esta semana, Messi también fue nombrado finalista del premio al MVP de la MLS de 2026. Aspira a convertirse en el primer jugador en ganarlo tres años consecutivos, lo que añade un aliciente más a la participación de Miami en los playoffs.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Inter Miami vs Columbus Crew.

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