Inter, escucha a Spence: «Ahora ya no me pongo nervioso, me siento como si tuviera 21 años»

Con el debut con la camiseta del Inter en el horizonte, Djed Spence habló con GQ British y estas fueron sus palabras.
CRECIMIENTO - «Ya no me pongo nervioso. Probablemente dejé de estar nervioso alrededor de los 18 años. La verdad, creo que en el Mundial, antes de salir al campo, volví a sentir esa sensación, un poco de nerviosismo. No debo llamarlo nerviosismo, sin embargo; prefiero llamarlo simplemente energía. Me quedo en mi burbuja, porque tengo la sensación de que cuando los demás están nerviosos, eso puede influirte de alguna manera».
RUTINA - «La víspera de los partidos intento irme a la cama a una hora razonable, sobre la medianoche. No me pongo demasiadas reglas, tengo un chef privado y, en cuanto a la velocidad, sé que es una respuesta banal, pero es cuestión de genética. Siempre he sido rápido. Mi padre era rápido, mis tíos, mi abuelo. Probablemente empezaré a hacer yoga y otras cosas para la recuperación, como la terapia con luz roja y las bombonas de oxígeno. Me siento como si tuviera 21 años».
AFICIONES - «Si me siento de cierta manera, rezo antes del partido en mi habitación de hotel y probablemente digo otras dos oraciones en el vestuario. No exactamente cinco veces al día, pero intento rezar lo máximo posible. Siento que me da guía, fuerza y poder. Lo dejo todo en manos de Dios. Pongo esa responsabilidad en Él, no en mí. Luego está la música, que es una parte importante de mi preparación. Depende de cómo me sienta ese día, qué tipo de ambiente quiera crear, pero normalmente escucho música en el autobús de camino, para prepararme. Quizá pongo una determinada canción cuando salgo o entro al vestuario. A partir de ese momento, me concentro, escucho la música adecuada para salir al campo, artistas estadounidenses, como Lil Durk».
FAMILIA - «Mi familia es muy importante para mí. Tengo tres hermanas. Son mis mejores amigas. Hacemos todo juntos: nos vamos de vacaciones, salimos a comer. Somos una familia muy unida y tenemos una relación estupenda. Probablemente hablo con ellas todos los días. Quizá a través de memes en Instagram o tonterías. Jugamos juntos a la PlayStation online. No creo que haya un día en el que no hable con ellas».