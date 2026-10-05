Inter vs Parma Calcio 1913: detalles del partido

Serie A - Jornada 6 10 oct 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter y Parma Calcio 1913 se enfrentarán el 10 de octubre de 2026 a las 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

El Nerazzurri recibe a un Parma en reconstrucción

El Inter regresa a casa, al icónico estadio de San Siro, para medirse al Parma Calcio 1913 en la jornada 6 de la Serie A 2026/27. Tras el parón internacional de otoño, el equipo de Cristian Chivu aspira a mantener su sólido inicio de temporada en el campeonato doméstico y sumar los tres puntos ante su afición. Para el Parma, viajar a la capital de Lombardía tras un cambio de entrenador supone un desafío de enorme exigencia mientras intenta dar continuidad al impulso logrado justo antes del parón.

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La actuación del Nerazzurri antes del parón: Martínez lidera la remontada en Roma

El Inter llega al duelo del sábado invicto en sus últimos cuatro partidos de Serie A. En su último encuentro antes de la ventana internacional, el 19 de septiembre, el Nerazzurri remontó una desventaja de dos goles para rescatar un dramático empate a domicilio por 2-2 ante la AS Roma en el Stadio Olimpico. El capitán Lautaro Martínez firmó un doblete clave en la segunda parte (46', 79') para dar un punto a su equipo, que se sumó a las anteriores victorias ligueras del Inter frente al AC Monza (4-1), Cagliari (1-0) y Udinese (5-3).

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Reajuste táctico del Parma: triunfo agónico antes del cambio en el banquillo

El Parma viaja a Milán con la intención de estabilizar su campaña tras lograr una trabajada victoria en casa por 2-1 ante el Genoa el 20 de septiembre. David Romero (38') y el suplente Pontus Almqvist (80') vieron puerta en el estadio Ennio Tardini para sellar el primer triunfo liguero del Parma en este ciclo. Tras un inicio de temporada complicado, el Parma separó sus caminos del entrenador Carlos Cuesta a finales de septiembre, lo que convierte el choque del sábado en San Siro en una gran prueba de estructura y concentración para la plantilla.

Duelo en San Siro: una construcción dominante frente a una amenaza al contraataque

Cuando estos dos equipos se midieron en San Siro en mayo de 2026, los goles en la segunda parte de Marcus Thuram y Henrikh Mkhitaryan dieron al Inter una cómoda victoria por 2-0. El Inter confiará en la distribución dinámica por dentro de Nicolò Barella y Piotr Zieliński, junto al juego por bandas de Federico Dimarco, para romper la zaga del Parma. Mientras tanto, el Parma se apoyará en el liderazgo defensivo de Enrico Del Prato y en las transiciones rápidas de David Romero y Pontus Almqvist para poner a prueba al Inter al contragolpe. Con puntos importantes en juego en la jornada 6, el choque del sábado promete una atractiva acción de Serie A.

Noticias de los equipos y plantillas

El Inter llega a este partido con una lista de lesionados importante. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones y Federico Dimarco están de baja, lo que obliga a Chivu a reajustar varias posiciones. Las ausencias de Calhanoglu y Dimarco, en particular, pondrán a prueba la profundidad de la plantilla en la medular y en el costado izquierdo. Se esperan más novedades sobre la disponibilidad de jugadores a medida que se acerque el saque inicial.

El Parma también cuenta con varias ausencias. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe y Dominik Drobnic figuran todos como lesionados, lo que limita aún más las opciones de Gilardino de cara a un difícil partido fuera de casa.

Forma

El Inter ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria amistosa por 2-0 sobre el Lumezzane, y afronta este partido tras haber marcado 13 goles en esos cinco encuentros, encajando ocho. Ese balance incluye un triunfo por 5-3 ante el Udinese y una victoria por 3-2 contra el Napoli, aunque la derrota por 2-1 frente al Real Madrid en la Champions League y el empate 2-2 en Roma muestran que todavía hay vulnerabilidades defensivas por corregir.

El Parma solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos, al imponerse por 2-1 al Genoa en su encuentro liguero más reciente. Fue derrotado por 2-0 por la Juventus y también quedó eliminado de la Coppa Italia con un 2-0 ante la Cremonese en esa racha, algo que ha hecho poco por reforzar la confianza antes de este viaje a Milán.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en mayo de 2026, cuando el Inter ganó por 2-0 en el Giuseppe Meazza en un partido de Serie A. En los últimos cinco enfrentamientos, el Inter ha dominado, con cuatro victorias, un empate y ningún triunfo del Parma. El Nerazzurri ha mantenido especialmente su superioridad en casa, y el Parma todavía no ha logrado puntuar en sus visitas recientes a Milán.