El Real Madrid está ahora abierto a la posibilidad de la salida de su jugador brasileño Vinicius Junior en caso de no alcanzar un acuerdo sobre un nuevo contrato.

Según la cadena "ESPN", fuentes confirmaron que la directiva del Real Madrid no tiene ningún plan de aumentar la última oferta que presentó para renovar el contrato de Vinicius.

Está previsto que Vinicius regrese a la ciudad deportiva de Valdebebas para realizar los preparativos de la nueva temporada el lunes, tras el final de sus vacaciones que siguieron a su participación en el Mundial, en medio de las persistentes dudas sobre su futuro con tan solo un año restante en su contrato actual.

Las mismas fuentes indicaron que aún no se ha fijado ninguna fecha para celebrar una reunión entre los directivos del Real Madrid y los representantes del internacional brasileño, ya que el club considera que la decisión corresponde ahora al propio jugador para determinar si firmará el nuevo contrato o buscará un traspaso a otro equipo.

En el mismo sentido, una fuente cercana al jugador brasileño confirmó que hasta ahora no se ha producido ningún contacto con el Arsenal.

La cadena aclaró que el Arsenal está realmente interesado en fichar al extremo brasileño, y trabaja actualmente en estudiar la posibilidad y viabilidad de cerrar este acuerdo.

Las negociaciones entre la directiva del Real Madrid y los representantes de Vinicius atraviesan un estado de estancamiento que se mantiene desde hace mucho tiempo respecto a alcanzar un acuerdo sobre el nuevo contrato.

"ESPN" había informado la temporada pasada de que el jugador no tenía prisa en cuanto a la renovación, y que las conversaciones no experimentarían ningún avance hasta después del final de las competiciones del Mundial.

Vinicius, de 26 años, se había incorporado al Real Madrid en 2018, para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo, ya que marcó en dos finales de la Liga de Campeones de Europa y quedó subcampeón del Balón de Oro masculino de 2024.

La estrella brasileña sufrió incomodidad la temporada pasada bajo la dirección del anterior entrenador Xabi Alonso, ya que mostró su enfado al ser sustituido durante el partido del Clásico en el estadio Bernabéu, en un momento en el que el equipo se quedó sin conquistar ningún título importante durante dos años consecutivos.

El Real Madrid continuó con sus movimientos activos en el actual mercado de fichajes de verano, ya que el delantero Carlos Espí se incorporó a las filas del equipo esta semana.