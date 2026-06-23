Infantino desvela la sorpresa que le espera al campeón del Mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregará la Copa del Mundo al equipo campeón en la final del 19 de julio.

A pesar de la estrecha relación que mantuvieron Infantino y Trump durante los preparativos del Mundial, el presidente estadounidense apenas se ha pronunciado sobre el torneo desde su inicio, el 11 de junio, y aún no ha asistido a ningún partido.

En una entrevista con «Fox & Friends», Infantino confirmó —según «The Guardian»— que Trump tendrá un papel protagónico en la ceremonia de coronación del campeón en el estadio New York-New Jersey. (conocido como MetLife Stadium), donde Trump entregó el año pasado la Copa Mundial de Clubes.

Infantino afirmó: «Estaremos con el presidente para disfrutar de la final y, por supuesto, de la entrega del trofeo al ganador». Al preguntarle si Trump lo acompañaría en la entrega, añadió: «Por supuesto, estaremos juntos todo el tiempo».

Esta decisión recuerda lo ocurrido en la última final de la Copa Mundial de Clubes en ese mismo estadio, cuando Trump permaneció de pie en el podio incluso después de entregar el trofeo al capitán del Chelsea, Reece James, quien comentó entonces: «Me dijeron que entregaría el trofeo y luego se iría, y pensé que lo haría, pero quiso quedarse».

Al preguntarle por lo ocurrido, James respondió: «Había mucho ruido y no oí bien; me felicitó, felicitó al equipo y nos pidió disfrutar del momento».

Cole Palmer, compañero de James, admitió después: «Sabía que estaría, pero no que se quedaría en el podio; me sorprendió».