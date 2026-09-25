Igualó un logro histórico: Marruecos supera a Brasil y alcanza una posición sin precedentes

La selección de Marruecos logró una gesta histórica a nivel africano tras superar a su homóloga de Brasil de forma provisional en la clasificación de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), para ocupar el quinto puesto mundial por primera vez en su historia.

El conjunto de Marruecos recibió un regalo de Brasil, después de que la Canarinha tropezara con un empate 1-1 en el tiempo de descuento ante Australia en un partido amistoso disputado este viernes.

Con su empate ante la selección australiana, Brasil perdió 02.02 puntos de su cómputo acumulado, quedándose con 1802.90 puntos y descendiendo al sexto puesto, según la web de la FIFA.

Por su parte, la selección de Marruecos se benefició de este descenso para ascender de manera provisional al quinto puesto con 1803.99 puntos.

La selección de Marruecos puede reforzar su posición en el quinto puesto si vence a su invitado Gabón la noche de este viernes en el arranque de su andadura en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027, en la que es la primera aparición del equipo desde el Mundial 2026.

Actualmente, en la clasificación, a la selección de Marruecos solo la anteceden cuatro combinados: España, Argentina, Francia e Inglaterra, por ese orden.

La clasificación actual por puntos, según la web de la FIFA:

Fifa

Marruecos iguala la gesta de Nigeria

Marruecos igualó así el récord que ostentaba Nigeria como la selección africana con la mejor clasificación de la historia, algo que ocurrió en 1994.

En aquel momento, el conjunto de las «Águilas Verdes» ocupó el quinto puesto, impulsado por su título en la Copa Africana de Naciones 1994, además de su fuerte actuación en el Mundial que se disputó en Estados Unidos, donde alcanzó los octavos de final.

Por su parte, la selección australiana ascendió al puesto 27 de la clasificación de la FIFA, y al tercero de Asia, con 1583.53 puntos, tras cosechar 02.02 puntos por su empate con Brasil.

Cabe recordar que la clasificación actual es provisional, y que la FIFA anunciará la clasificación definitiva y oficial tras el final del actual parón internacional, el próximo 7 de octubre.