Según destacó el medio «Foot Mercato», Maza, de 21 años, está cerca de alcanzar un acuerdo para ampliar su vinculación con el Leverkusen, tras ofrecer un nivel notable esta temporada, en la que ha marcado 4 goles y ha dado otras 4 asistencias, hasta convertirse en una pieza fundamental en los planes del equipo.
El movimiento del club alemán llega en un contexto de creciente interés por el jugador argelino, que ha atraído las miradas de varios grandes clubes, con el Bayern de Múnich a la cabeza. El rival tradicional del Leverkusen sigue su evolución de cara a un posible movimiento para ficharlo.
Maza está firmando un rendimiento destacado, que le llevó a figurar en la lista preliminar de candidatos al premio al Mejor Jugador Joven de África de 2026, antes de quedarse fuera de la lista final, integrada por el trío formado por el marroquí Ayyoub Bouaddi, el marfileño Yan Diomande y el senegalés Ibrahim Mbaye.
El Leverkusen se mueve para alejar al Bayern de Múnich
Ambas partes desean prolongar su colaboración al menos hasta 2028 y se inclinan por cerrar el nuevo acuerdo sin incluir una cláusula de rescisión que permita la salida del jugador a cambio de una cantidad determinada.
Esta postura otorga a la directiva del Leverkusen un mayor control sobre el futuro de Maza y le evita perderlo con facilidad si algún club rival decide ir a por él, aunque los dirigentes son conscientes de que una oferta económica excepcional podría obligar a replantear la postura del club en el próximo periodo.
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Del Hertha de Berlín al estrellato en el Leverkusen
Maza llegó al Bayer Leverkusen en el verano de 2025 procedente del Hertha de Berlín, tras firmar un contrato inicial hasta el 30 de junio de 2030, antes de que el club decidiera moverse con antelación para ampliar su vinculación. Su llegada se produjo después de brillar con el Hertha en la segunda división alemana, donde disputó 51 partidos en los que marcó 9 goles.
Nacido en Berlín, la capital alemana, el 24 de noviembre de 2005, Maza comenzó su carrera en la cantera del Hertha y defendió a las selecciones inferiores de Alemania sub-18, sub-19 y sub-20, antes de elegir representar a la selección argelina a nivel internacional en 2024.
Al anunciar su fichaje, Simon Rolfes, director deportivo del Leverkusen, elogió sus cualidades técnicas y destacó su notable habilidad en el regate y su capacidad para superar a los rivales, además de su buena visión para encontrar a sus compañeros y generarles ocasiones. Son características que han ayudado al jugador a hacerse rápidamente un hueco en el equipo alemán.
Mientras el Leverkusen busca retener a uno de sus mayores talentos, la renovación parece un paso preventivo para hacer frente al interés de sus rivales, en especial del Bayern de Múnich, que podría ver en el jugador una opción para reforzar su plantilla en el futuro.
Que el acuerdo esté cerca no significa que la salida de Maza sea imposible, pero sí otorga al club alemán una posición negociadora más fuerte y hace que cualquier intento de hacerse con los servicios del jugador dependa del visto bueno del Leverkusen y de sus condiciones económicas.