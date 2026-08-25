Horas decisivas: la decisión del PSG coloca a Barcola a las puertas del Liverpool

El Paris Saint-Germain aún no ha cerrado su ventana de fichajes, y se esperan más movimientos en los últimos días antes del próximo 1 de septiembre, tanto de nuevas incorporaciones como de salidas. El más destacado de estos movimientos tiene que ver con Bradley Barcola, cuyo futuro sigue siendo incierto tras rechazar renovar su contrato con el club parisino y alcanzar un acuerdo de principio con el Liverpool.

Luis Enrique dejó fuera al internacional francés hasta que se resuelva su destino. Sin embargo, existe una diferencia entre el precio que exige el Paris Saint-Germain y la oferta del Liverpool.

Según el diario "As", la directiva del campeón de Europa rechazó la última oferta del Liverpool, de 115 millones de euros, incluyendo las primas, a pesar de que rebajaron sus exigencias en las negociaciones.

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Al principio pidieron 160 millones de euros, luego 140 millones de euros, y ahora el Paris ha decidido aceptar una oferta inferior a esa cifra.

El Liverpool hará todo lo posible por hacerse con Barcola, con quien ha alcanzado un acuerdo de principio. El jugador, después de que Luis Enrique lo considerara excedente para las necesidades del equipo, quiere marcharse, aunque en un principio no tenía intención de presionar para el traspaso, y pretendía competir por un puesto en el once titular.

Ahora, con la llegada de Ferran Torres y Mika Godts, la situación ha cambiado por completo. Todas las partes confían en cerrar la operación, ya que su continuidad podría suponer un dolor de cabeza para Luis Enrique.

La situación de Barcola representa una gran presión para el Paris Saint-Germain, pues si no logran venderlo, el club no podrá reforzar sus filas, al menos en la línea de ataque, antes del cierre del mercado de fichajes de verano.

Las negociaciones entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool han avanzado de forma gradual en los últimos días. Incluso el exjugador del Olympique de Lyon instó al director deportivo a alcanzar un acuerdo con el club inglés tras confirmarse que no entra en los planes de Luis Enrique.

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Se acercan horas importantes para resolver uno de los asuntos más destacados del mercado de fichajes de verano, después de que Barcola anunciara en julio su intención de no prolongar su contrato en el Paris más allá de 2028, año en el que expira su vínculo con el campeón de la Liga de Campeones de Europa.