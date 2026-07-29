Hecho: la Juventus cierra el fichaje del delantero del Saint-Germain

La Juventus cerró una de las operaciones más destacadas del mercado de fichajes estival, tras alcanzar un acuerdo definitivo por uno de los delanteros del Paris Saint-Germain, después de unas largas negociaciones que atravesaron numerosas complicaciones y estuvieron a punto de romperse en más de una ocasión.

La cadena "Sky Sport Italia" informó de que la Juventus pagará 38 millones de euros, además de unas primas que alcanzan los 12 millones de euros, para incorporar al francés Randal Kolo Muani en calidad de cedido con obligación de compra, en una operación cuyo valor total podría llegar a los 50 millones de euros.

Fuentes francesas apuntaron con anterioridad a que la operación ya estaba cerrada, y que el jugador viajará en un plazo de 48 horas para someterse al reconocimiento médico y firmar oficialmente su contrato con el club italiano.

Todas las partes confirmaron que el acuerdo incluye una cesión con obligación de compra al final de la temporada, si bien la cadena "Sky Sport Italia" aclaró que esta cláusula solo entrará en vigor si la Juventus logra clasificarse para alguna de las competiciones europeas la próxima temporada, después de que la condición planteada previamente se limitara a la clasificación para la Liga de Campeones de Europa.

El periodista italiano Gianluca Di Marzio explicó que el valor base de la operación asciende a 38 millones de euros, incluyendo la cesión y la compra, junto a incentivos adicionales que podrían llegar a los 12 millones de euros.

Se prevé que Kolo Muani firme un contrato por cinco temporadas, con un salario anual de 5,5 millones de euros, además de otros 1,5 millones de euros en concepto de primas ligadas al rendimiento.

Por su parte, el experto en fichajes Fabrizio Romano se limitó a señalar que el valor de la operación supera los 43 millones de euros, mientras que el periodista Alfredo Pedullà aseguró que su total podría alcanzar los 50 millones de euros, precisando que una parte de las primas incluye condiciones difíciles de cumplir.

El Paris Saint-Germain había fichado a Kolo Muani procedente del Eintracht Frankfurt por 95 millones de euros en el verano de 2023, pero el delantero francés no logró cumplir con las expectativas, antes de salir cedido a la Juventus durante seis meses en 2025, para después pasar la temporada pasada en el Tottenham Hotspur.

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