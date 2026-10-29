Harry Kane responde: ¿dirigió su célebre mensaje a Mbappé y Yamal tras ganar el Balón de Oro?

Harry Kane, la estrella del Bayern Múnich, reveló la verdad sobre su célebre mensaje dirigido al dúo del Real Madrid y el Barcelona, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, durante la carrera por el Balón de Oro.

Kane se coronó con el Balón de Oro, superando a Mbappé, que quedó subcampeón, y a Yamal, que fue tercero.

Tras las numerosas declaraciones de Mbappé y Yamal sobre su merecimiento para llevarse el Balón de Oro, Kane escribió en las redes sociales después de ganar el premio: "Trabaja duro en silencio y deja que el éxito hable por ti".

El diario "Marca" señaló este jueves que Harry Kane sigue en su punto más feliz, pues el jugador del Bayern Múnich, que no participó en la contundente victoria por 6-1 sobre el Magdeburgo en la Copa, se reunió con un gran grupo de representantes de la Bundesliga apenas 48 horas después de ganar el Balón de Oro.

Kane dijo: "Ha sido una semana llena de acontecimientos. La noche del lunes fue maravillosa. Estaba muy nervioso, con sensaciones completamente distintas a las que me invaden antes de un partido de fútbol".

Y continuó: "No dejaba de intentar imaginar cómo me sentiría si ganaba. El apoyo que recibí de amigos, familia, aficionados y las redes sociales fue muy especial... Recibí muchísimas felicitaciones. Y, por supuesto, pasé una noche fantástica después del partido. Lo celebré con mis amigos más cercanos y luego, cómo no, volví al trabajo".

¿Era el mensaje para Mbappé y Yamal?

Sobre el célebre mensaje, respondió: "No era en absoluto para ellos; es una frase que me ha gustado durante toda mi carrera, sinceramente. Me motiva, motiva lo que hago y cómo afronto el trabajo duro, la disciplina y la entrega. En muchas ocasiones he tenido que entrenar solo".

Y prosiguió Harry: "Todo el trabajo que hago entre bastidores. Creo que es una frase estupenda, y muchos niños y niñas pueden conocerla y aprovecharla también".

Un momento especial espera a Harry Kane

Pero hay un momento especial que todavía le espera, tal y como explicó: "Mi mujer y mis hijos están en Londres y regresan el viernes. Aunque he hablado con ellos por videollamada, estoy deseando verlos y enseñarles el trofeo".

Y añadió: "Sé que intentarán jugar con él, pero pesa bastante, así que me aseguraré de protegerlo. Normalmente juegan juntos y el ganador se queda con el trofeo que acaba de llegar a casa... Pero en este caso, será un poco difícil explicarles que hay que tener cuidado con él".

La historia del schnitzel dorado

Tras la coronación con el Balón de Oro, el dueño de un restaurante y fanático del Bayern Múnich hizo llegar un regalo a la villa de Kane, al entregarle 4 piezas de schnitzel de ternera decoradas con pan de oro comestible y un brillante rociado dorado.

Harry dijo: "Es una bonita tradición que tenemos (cada vez que marca un gol le ofrecen un schnitzel), y la vamos a mantener. No me lo comí, porque tenía mi ritual previo al partido y ahora está en casa... aunque quizá se lo haya comido otra persona (ríe). Lo considero otro premio".

Regalos para los jugadores del Bayern Múnich e Inglaterra

Kane también tendrá que gastar una buena cantidad de su propio dinero, tal y como explicó: "Tengo que encontrar un buen regalo para mis compañeros de equipo, tanto en el Bayern Múnich como en Inglaterra, como muestra de agradecimiento. Intentaré organizarlo... pero les haré un regalo estupendo".

El internacional inglés, de algún modo, se siente agradecido de volver a la rutina y a los entrenamientos tras la gala: "Podría haber jugado. Pero, sinceramente, el entrenador me dijo que pensaba darme descanso incluso antes de la gala del Balón de Oro".

Y agregó: "He jugado muchos partidos en las últimas seis semanas, y las cosas han ido bien. El equipo empezó el partido de maravilla. Es cierto que por un momento pensé que iba a jugar, pero marcamos el cuarto gol y sentenciamos el partido".

Y completó: "Creo que era importante tomarme un descanso, especialmente desde el punto de vista psicológico, después del lunes. Sentía como si hubieran pasado seis meses desde el partido contra el Friburgo, cuando solo habían transcurrido tres días. Es bueno volver y recuperar cierta normalidad, ver a la afición, a mis compañeros de equipo y el estadio".

El clásico entre el Bayern y el Dortmund

Harry Kane ya tiene la mirada puesta en el partido del "clásico" del sábado, cuando el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund se enfrenten, líder de la Bundesliga con 17 puntos, en el estadio Allianz Arena.

Dijo: "Mañana entrenaré y estaré listo", antes de hablar sobre el partido: "Sí, por supuesto. Es un partido importante. Es el partido más importante para nosotros esta temporada en la Bundesliga. Ambos equipos están en lo alto de la clasificación. Sabemos cuánto mejor será todo si ganamos y logramos la victoria".

Y continuó: "Ha sido una semana llena de emociones, y esperamos cerrarla de forma perfecta el sábado". "Suena bien, pero me resultaría extraño que todo el mundo me llamara 'Sir'. Así que me quedaré con Harry", bromeó sobre la posibilidad de recibir el título de caballero.

Su plan no ha cambiado. Sigue aferrado a dos palabras que repite a menudo: la suerte y el éxito, cuando dijo: "Creo que es un mensaje valioso que puede ayudar a muchos niños y niñas".