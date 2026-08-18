Harry Kane insinúa su mayor sueño: sería un logro asombroso

Harry Kane, delantero del Bayern Munich y de la selección inglesa, expresó su enorme entusiasmo ante la posibilidad de coronarse con el "Balón de Oro" este año, y aseguró que conquistar el galardón individual más prestigioso del mundo del fútbol sería un honor asombroso para él, tras el nivel excepcional que ofreció a lo largo de la temporada pasada.

El prestigioso premio al mejor jugador del mundo se entregará el próximo 26 de octubre en la capital británica, Londres, en reconocimiento a los logros y actuaciones individuales más destacados durante la temporada 2025-2026, un curso que fue testigo del brillante rendimiento de Kane, quien logró marcar 73 goles con su club y la selección inglesa.

Al hablar sobre su candidatura al premio, Kane declaró, según recogió el sitio ESPN: "Siento un gran orgullo por el rendimiento y el nivel que ofrecí durante todo el año pasado; el Balón de Oro es la máxima distinción individual a la que un jugador puede aspirar".

Y añadió: "Sé que hice una temporada magnífica, pero ahora mi concentración está puesta, como de costumbre, en la nueva temporada. El premio no está en mis manos; he dado todo lo que estaba a mi alcance dentro del campo, y ahora la cuestión queda en manos de los votos de los votantes y los periodistas, cosas que escapan a mi control, y veremos qué resultados arrojan".

El delantero inglés continuó, aclarando: "Por supuesto, conquistar el premio sería un logro asombroso, pero aún quedan unos dos o tres meses para que se decida, así que el premio no ocupa mi pensamiento por completo en este momento".

Kane había liderado al Bayern Munich hacia la conquista de los títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania durante la temporada pasada, además de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones de Europa antes de caer eliminado ante el Paris Saint-Germain, que se coronó campeón posteriormente.

En el plano internacional, Kane marcó 12 goles con la selección de su país, entre ellos tantos en el Mundial, donde el recorrido de Inglaterra terminó en las semifinales a manos de la selección argentina.

Cabe recordar que el Balón de Oro fue a parar a manos de jugadores ingleses en seis ocasiones anteriores, con Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y, más recientemente, Michael Owen en 2001. Mientras tanto, el francés Ousmane Dembélé, extremo del Paris Saint-Germain, ostenta el título del premio en su última edición.