El marroquí Achraf Hakimi, estrella del Paris Saint-Germain, expresó su orgullo por la actuación de sus compañeros en la victoria sobre el Barcelona (4-2), ayer martes por la noche en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

El conjunto francés confirmó su valía en la competición europea, pues tras vencer al Manchester City, líder de la Premier League, la semana pasada (4-2), logró imponerse al equipo catalán, que todavía no había perdido esta temporada.

Hakimi afirmó en declaraciones a la cadena "CBS Sports" tras el partido: "Cuando juegas contra un equipo así, quieres demostrarles que somos los campeones y que aspiramos a seguir ganando. Queremos demostrarles que también somos uno de los mejores equipos del mundo, y quizás el mejor en este momento".

Y añadió, según recogió la cadena francesa "Foot Mercato": "Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Nos enfrentábamos a uno de los mejores equipos del mundo, que todavía no había perdido esta temporada. Pero nuestro equipo es asombroso".

A pesar de los dos goles del empate del Barcelona y de las numerosas alternativas que vivió el encuentro, Hakimi quedó impresionado por la capacidad de su equipo para brillar en los grandes partidos.

Y explicó: "Fue un partido magnífico para la afición, pero nosotros también disfrutamos jugando. En partidos así, hay que defender y atacar a un nivel muy alto".

El marroquí también miró hacia el resto de la temporada con un objetivo claro, al señalar: "Tenemos un gran objetivo que perseguimos este año: volver a ganar la Champions League. Nuestra meta es seguir ganando".

Esa ambición la alimenta a diario el entrenador Luis Enrique, a quien el jugador marroquí elogió diciendo: "El entrenador se preocupa cada día de que no perdamos la mentalidad ganadora. Damos lo mejor de nosotros, y espero que sigamos consiguiendo victorias".







