Hakan Çalhanoglu impulsa al Inter hacia una victoria innecesariamente sufrida en Cerdeña

El Inter hizo el domingo el partido innecesariamente emocionante ante el Cagliari. Los milaneses dominaron casi todo el encuentro y tuvieron ocasiones para convertirlo en una victoria amplia. Como solo marcó Hakan Çalhanoglu, el duelo siguió abierto durante mucho tiempo, pero al final el vigente campeón de liga sacó adelante la ventaja: 0-1. El Inter suma ahora seis puntos de seis; el Cagliari, tres de seis.

Que el Inter se fuera al descanso con una ventaja de 0-1 era poco menos que un milagro. Los Nerazzurri fueron dueños y señores en Cerdeña, dispararon quince veces, pero solo acertaron una vez.

En el minuto diez, Nicolò Barella encontró espacio para Çalhanoglu, que recibió demasiadas facilidades en la frontal del área. El turco aprovechó su impecable técnica de golpeo colocando el balón perfectamente en la esquina: 0-1.

Lo que siguió fue un aluvión de ocasiones y una amenaza constante del Inter. El equipo del entrenador Christian Chivu fue, eso sí, totalmente ineficaz y desaprovechó oportunidades por medio, entre otros, de Federico Dimarco, Francesco Esposito, Lautaro Martínez y Manuel Akanji.

Tras el descanso cambió poco en el desarrollo del juego. El Inter siguió dominando y el Cagliari parecía darse por vencido en cierta medida. Sin embargo, las ocasiones continuaron sin aprovecharse y, poco a poco, el Cagliari empezó a creer más en sus opciones.

La gran ocasión, casi inevitable, del Cagliari llegó a diez minutos del final. Michel Adopo remató con total libertad dentro del área, pero antes de que Josep Martínez fuera exigido, Yann Bisseck se convirtió en el héroe del Inter al despejar de cabeza el balón sobre la línea.