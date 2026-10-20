El Paris Saint-Germain afronta su esperado duelo ante el Barcelona al borde de igualar un récord en la historia de sus participaciones en la Liga de Campeones, tras prolongar su racha de partidos sin derrota en la competición, quedando a un solo paso de repetir una gesta que se remonta a las temporadas 2012-2013 y 2013-2014.

Según las estadísticas de la Unión Europea de Fútbol, la UEFA, el conjunto francés no ha perdido en sus últimos 12 partidos en la Liga de Campeones, con 8 victorias y 4 empates, desde su caída ante el Sporting de Lisboa por 1-2 en enero de 2026.

Su última victoria ante el Manchester City por 4-2 lo acercó a igualar la mejor racha de su historia en la competición, que se extiende a 13 partidos consecutivos sin derrota.

Pero el examen del Barcelona podría impedir que el vigente campeón alcance esa cifra, en un enfrentamiento que reviste una importancia doble para el conjunto parisino, ya que no solo se trata de mantener sus resultados positivos, sino de la oportunidad de entrar en los registros del club por la puerta de una gesta que no se repite desde hace más de una década.

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El Paris Saint-Germain cuenta con motivaciones adicionales para prolongar la racha, tras haberse coronado campeón de la Liga de Campeones la temporada pasada y continuar ofreciendo resultados sólidos en el plano continental.

Además, el equipo se ha acostumbrado últimamente a disputar los grandes duelos con una clara confianza ofensiva, lo que convierte el partido ante el Barcelona en una verdadera prueba para la capacidad del equipo de mantener su impulso frente a un rival que, por su parte, también alberga grandes ambiciones.

Por el contrario, el Barcelona afronta el enfrentamiento consciente de que detener la racha del Paris no será una mera victoria moral, sino una oportunidad para privar a su rival de igualar una cifra histórica y lanzar un mensaje temprano al resto de los competidores del torneo.