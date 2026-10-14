Haaland arrasa a Messi en una carrera histórica en la Champions League

El astro noruego Erling Haaland firmó un doblete en la derrota del Manchester City ante su invitado Paris Saint-Germain, vigente campeón, por (2-4) en la tarde de este miércoles, en el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, para seguir escribiendo registros históricos en la competición continental.

La cuenta de estadísticas "Squawka" señaló que Haaland necesitó solo 60 partidos para llegar a 60 goles en la Champions League, con lo que pulverizó el récord de la leyenda argentina Lionel Messi, quien necesitó 80 encuentros para alcanzar esa misma cifra de goles en este torneo.

Haaland alcanzó la cifra de 60 con su primer tanto en la portería del conjunto francés, antes de llegar a 61 gracias a su segundo gol.

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El doblete del exjugador del Borussia Dortmund llegó en la segunda mitad, después de que el equipo francés se adelantara por tres goles en el primer tiempo, obra de Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Vitinha, antes de que Haaland recortara distancias con el primer gol del City.

Magnes Akliouche volvió a ampliar la diferencia a 3 goles al anotar el cuarto tanto del conjunto parisino, antes de que Haaland lograra el segundo gol de los locales.

El partido también trajo otro logro para el delantero noruego, ya que se convirtió en el máximo goleador histórico del Manchester City en la Champions League, después de elevar su cuenta a 38 goles con el equipo en la competición, superando el registro anterior del argentino Sergio Agüero, de 36 goles.

Por su parte, el París elevó su casillero con esta victoria a 6 puntos, en lo más alto de la tabla de clasificación de la Champions League, con mejor diferencia de goles que sus perseguidores más cercanos, mientras que el City se quedó congelado en 3 puntos, en el puesto 17.



