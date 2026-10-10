Gündogan vive una pesadilla inesperada en Turquía

İlkay Gündoğan, excapitán de la selección de Alemania, atraviesa un inicio frustrante con el Galatasaray turco, después de que su papel dentro del equipo retrocediera de forma inesperada, limitándose a disputar apenas 11 minutos esta temporada, en un momento en que crecen las expectativas de ver al veterano astro aportar el valor añadido que se espera de él.

Gündoğan no tuvo la oportunidad de participar en la victoria por 3-1 sobre el Kasımpaşa, ya que permaneció en el banquillo durante todo el encuentro. Y cuando se le preguntó tras el partido sobre su disposición para enfrentar al Barcelona, su exequipo, en la Liga de Campeones, respondió con un tono que reflejaba su frustración: «No juego, así que, ¿por qué iba a estar listo?».

El centrocampista alemán solo ha disputado dos partidos desde su llegada al equipo, mientras que el entrenador Okan Buruk ha preferido apostar por Lucas Torreira y Gabriel Sara. Sin embargo, la expulsión de Torreira podría brindarle a Gündoğan una nueva oportunidad de demostrar sus cualidades en el próximo partido ante el Gençlerbirliği, según informó el diario alemán «Bild».

El inminente duelo ante el Barcelona, al que Gündoğan representó durante la temporada 2023-2024, antes de regresar al Manchester City y luego fichar por el Galatasaray como agente libre en el verano de 2025, cobra aún más importancia. Y pese a las grandes esperanzas que acompañaron su llegada a Estambul, su titubeante arranque genera interrogantes sobre su futuro y su papel con el conjunto turco.

En medio de su actual sufrimiento, se renueva el sueño de la afición del Núremberg de recuperar a uno de los nombres más destacados que han vestido la camiseta del club, pues la carrera de Gündoğan comenzó allí en 2009, y la idea de su regreso ha estado presente en las conversaciones de los aficionados a lo largo de los últimos años.

El propio Gündoğan había vuelto a abrir la puerta a esta posibilidad, durante una entrevista con la cadena «Sky», al afirmar: «Por supuesto que me imagino volver, en cualquier papel que sea; ya sea por uno o dos años más como jugador, o quizá en un cargo directivo o como entrenador. No lo sé, todo es posible».

Y entre su padecimiento por la falta de minutos con el Galatasaray y su ilusión por enfrentar al Barcelona, el regreso de Gündoğan al club que fue testigo de su despegue futbolístico sigue siendo una posibilidad abierta, que podría convertirse en realidad si sus circunstancias actuales se mantienen tal como están.