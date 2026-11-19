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El español Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, elogió al alemán Jürgen Klopp, a quien considera una de las figuras más destacadas del mundo del fútbol, y aseguró que su llegada al banquillo de la selección alemana supone un paso importante que podría ayudar al equipo a recuperar su sitio entre las grandes selecciones del mundo.

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Guardiola afirmó, en una entrevista con la revista de la Bundesliga, que su admiración por Klopp va más allá de lo que es capaz de expresar, y señaló que posee una personalidad excepcional que hace mejor el mundo del fútbol. Según recoge Sky Sports, añadió: «Es una de las mejores personas del fútbol y ni siquiera puedo describir cuánto lo admiro. Es el tipo de persona y de entrenador que hace mejor el mundo del fútbol».

Los elogios del técnico español no se limitaron a la personalidad de Klopp, sino que se extendieron al estilo de juego de los equipos que dirige: «Jürgen hace un trabajo increíble. Sus jugadores pelean cada balón con la contrapresión, y su juego directo es excepcional. Cuando veo jugar a sus equipos, muchas veces me sorprendo diciendo: ¡qué fútbol!».

Guardiola considera que la Federación Alemana de Fútbol tomó una decisión importante al contratar a Klopp, tras la decepcionante eliminación en el Mundial y la salida del anterior seleccionador, Julian Nagelsmann, y cree que la elección del técnico alemán es el mejor paso posible en este momento .

El exentrenador del Barcelona, el Bayern de Múnich y el Manchester City explicó que Klopp tiene un gran carisma y una capacidad excepcional para conectar con los jugadores, algo que podría repercutir positivamente en la selección alemana, tanto en el rendimiento como en la relación con la afición.

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Y añadió: « Creo que, bajo su mando, Alemania podrá volver a ocupar su lugar , que la gente vuelva a ver a la selección de otra manera, que regrese la diversión y que los aficionados se sientan de nuevo orgullosos de su equipo».

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Aunque no puede predecir si Alemania ganará la próxima Eurocopa o el Mundial, Guardiola se mostró convencido de que Klopp es capaz de provocar un cambio en el equipo, y señaló que tener a un entrenador con esa personalidad en el vestuario motivará a los jugadores a dar lo mejor de sí mismos.

«La selección tiene buenos jugadores, y cuando entren en el vestuario y vean a Jürgen Klopp, se dirán: "Qué entrenador, voy a seguirle". Jürgen los inspirará con su manera de entender el fútbol y, a partir de ahí, las cosas mejorarán», afirmó.

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Guardiola conoce bien a Klopp, después de la intensa rivalidad que mantuvieron durante sus etapas en la Bundesliga y la Premier League. El técnico alemán dirigió al Borussia Dortmund y al Liverpool, mientras que el español entrenó al Bayern de Múnich y al Manchester City, además de su experiencia en el Barcelona.

Guardiola aseguró que aprendió mucho de los duelos que le enfrentaron a Klopp, al que considera el rival más difícil de su carrera en los banquillos: «Siento que me he enfrentado a Jürgen un millón de veces. Seguro que me ha ganado más veces de las que yo le he ganado a él, y aprendí algo de cada partido que jugamos. Hoy puedo decir que ha sido mi mayor rival y el adversario más difícil al que me he enfrentado hasta ahora en mi carrera».

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Pese a la dureza de la rivalidad sobre el terreno de juego, Guardiola subrayó que el respeto mutuo siempre ha estado presente en su relación, aunque reconoció que las exigencias del trabajo de cada uno han afectado en cierta medida al contacto personal entre ambos. Eso sí, cerró sus declaraciones reafirmando su amistad: «Somos amigos».