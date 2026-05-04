Gran pánico en Stamford Bridge: la retransmisión evita repetir el terrible momento

El lunes por la tarde, Stamford Bridge vivió un grave incidente: el debutante de 18 años del Chelsea, Jesse Derry, quedó inconsciente tras chocar con Zach Abbott, del Nottingham Forest. Después de varios minutos de atención médica, fue retirado en camilla.

Justo antes del descanso, un mal control de pecho precedió al choque violento con Abbott. El golpe en la barbilla derribó a Derry, que quedó inconsciente sobre el césped.

El partido se detuvo mientras el personal médico lo atendía durante unos diez minutos antes de retirarlo en camilla. Lo reemplazó Liam Delap.

Antes, Anthony Taylor había pitado penalti para el Chelsea, pero Cole Palmer falló y el marcador se mantuvo 0-2 al descanso.