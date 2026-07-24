Golpe para el Barcelona: el sustituto de Julián Álvarez no está en venta

El Bournemouth ha cerrado por completo la puerta a todos los clubes que desean fichar a su joven delantero francés Eli Junior Kroupi, después de tomar la decisión de considerarlo uno de los pilares fundamentales de su proyecto deportivo, negándose incluso a discutir la idea de venderlo durante el actual mercado de fichajes veraniego, en un duro golpe para el Barcelona, que sitúa al jugador entre sus principales opciones para reforzar la línea de ataque.

Según informó el diario español "Marca", la directiva del Bournemouth considera a Kroupi un jugador "intransferible" y no permitirá su salida del estadio "Dean Court" este verano, pese al gran interés que despierta por parte de varios grandes clubes europeos.

El nombre de Eli Junior Kroupi es una de las alternativas que se han planteado con fuerza dentro del Barcelona en caso de que no sea posible fichar al argentino Julián Álvarez, ya que el delantero francés cuenta con la admiración de la dirección deportiva del club catalán liderada por Deco.

Pero el interés del Barcelona no es el único, ya que el nombre del jugador también se ha vinculado con el Chelsea, el Paris Saint-Germain, el Arsenal, el Bayern de Múnich y el Manchester City, dado el destacado nivel que ha mostrado durante su primera temporada en la Premier League.

Kroupi se incorporó al Bournemouth en febrero de 2025 procedente del Lorient por 13 millones de euros, y rápidamente se consolidó como uno de los talentos emergentes más destacados de Europa.

No obstante, "Marca" asegura que la salida del jugador este verano queda descartada, salvo que se produzca un cambio radical en los planes del club. La decisión de retenerlo no está ligada al valor económico ni a la magnitud de las posibles ofertas, sino que se enmarca en una visión estratégica que asume todo el club.

Tiago Pinto, director de operaciones futbolísticas del Bournemouth, considera que el internacional francés sub-21 representa un elemento clave en el proyecto futuro del equipo, especialmente después de convertirse la temporada pasada en el jugador sub-20 más goleador de la Premier League, con 13 goles durante su primera temporada en la competición.

Además, el Bournemouth no sufre ninguna presión financiera que lo empuje a desprenderse de sus estrellas, después de haber logrado la temporada pasada unos ingresos de 310,4 millones de libras esterlinas por la venta de varios de sus jugadores más destacados.

Esas operaciones incluyeron el traspaso de Antoine Semenyo al Manchester City por 72 millones de libras esterlinas, el de Illia Zabarnyi al Paris Saint-Germain por 63 millones, el de Dean Huijsen al Real Madrid por 62,5 millones, el de Milos Kerkez al Liverpool por 46,9 millones, el de Dango Ouattara al Brentford por 42,8 millones y el de Jaidon Anthony al Burnley por 9,5 millones.

A ello se suman los traspasos de Philip Billing al Midtjylland por 5 millones, de Mark Travers al Everton por 4,6 millones, de Chris Mepham al West Bromwich Albion por 1,15 millones y de Joe Rothwell al Rangers por 400.000 libras esterlinas, además de la cesión de Luis Sinisterra al Cruzeiro por 2,5 millones de libras esterlinas.

Tiago Pinto ya había revelado, en una entrevista anterior con el diario "Marca" el pasado enero, la intención del club de acabar con su imagen de club que depende de la venta de sus jugadores, al afirmar: "En los próximos años no tendremos que vender a un número tan grande de jugadores. La idea es lograr la estabilidad en la Premier League, lo que nos permita soñar un poco".

Esta declaración refleja con claridad la nueva política que sigue el Bournemouth, basada en conservar a sus elementos más destacados y construir un equipo capaz de competir, en lugar de limitarse al papel de club que forma talentos y luego los vende.

En consecuencia, todos los clubes interesados en fichar a Kroupi, con el Barcelona a la cabeza, tendrán que esperar hasta nuevo aviso, ya que las puertas del estadio "Dean Court" no parecen estar abiertas a ninguna negociación sobre el delantero francés durante el actual periodo de fichajes, especialmente después de que el club se aferre a su proyecto deportivo y a su deseo de conservar a sus estrellas.