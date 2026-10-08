El Al-Nassr sufre una gran crisis antes de disputar uno de los partidos del derbi de Riad, y ello a causa de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

El Al-Nassr se enfrenta al Al-Diriyah mañana viernes en el estadio Al-Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al-Nassr, afronta una crisis en la línea defensiva debido a que la dupla formada por Abdulelah Al-Amri y el francés Mohamed Simakan no está completamente lista para participar en el encuentro.

Al-Amri sufre de agotamiento tras su participación con la selección saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", que concluyó anteayer martes con la coronación de Arabia Saudí como campeona después de vencer a los Emiratos Árabes Unidos por 2-0.

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Al mismo tiempo, Simakan no está completamente listo para participar ante el Al-Diriyah, pese a su regreso para disputar una parte de los entrenamientos colectivos ayer miércoles, tras recuperarse de la lesión por una distensión muscular.

Está previsto que la dupla se someta a pruebas médicas hoy jueves para conocer su situación definitiva en cuanto a la capacidad de participar como titulares en el partido ante el Al-Diriyah.

En caso de que la dupla no pueda participar como titular, Postecoglou se verá obligado a recurrir a Nader Al-Sharari junto al español Íñigo Martínez, con la posibilidad de contar con alguno de los jóvenes jugadores para estar en el banquillo.

Cabe recordar que el Al-Nassr ocupa el tercer puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí, con 16 puntos, cosechados en 5 victorias, un empate y una derrota, a dos puntos del líder Al-Hilal y a uno del Al-Ittihad, subcampeón.