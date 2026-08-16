La lesión de Givairo Read no parece ser grave. El lateral derecho del Feyenoord tuvo que abandonar el partido el domingo por la tarde tras algo más de una hora, pero al término del encuentro tranquilizó en cierta medida a los aficionados de Róterdam.

Read se quedó sentado sobre el césped el domingo ante el Go Ahead (2-2) un cuarto de hora después del descanso. Después abandonó el campo con mucho dolor.

Todo apuntaba a una lesión en el muslo para Read, que se llevó la mano a la pierna derecha y tuvo que aguantar claramente el dolor. Jordan Lotomba entró en su lugar.

Tras el partido, ESPN preguntó a Read por su lesión. “Tenía molestias en el muslo. Ahora lo noto un poco rígido, pero luego tendremos que verlo.”

También habló de ello en la rueda de prensa. "No sé exactamente qué es. Pero parece que no es tan grave", reaccionó el defensa, que también trató de explicar dónde salió mal todo.

“Tenemos que sentenciar el partido antes. Lo hablamos después de la semana pasada, pero otra vez no lo conseguimos.”

“Tenemos que dar más pasos en eso. Tenemos que marcar el 3-0 y entonces es un partido completamente distinto. Esta vez, por desgracia, sí lo encajamos”, dijo Read.

El Feyenoord parecía tenerlo todo de cara al descanso contra el Go Ahead, ya que se fue al intermedio con una ventaja de 2-0. En la última media hora, cuando Read ya había abandonado el terreno de juego, el conjunto de Deventer remontó hasta el 2-2 por medio de Søren Tengstedt y Stefán Ingi Sigurdarson.