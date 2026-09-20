Mohamed Abu Trika, exestrella del Al Ahly y de la selección de Egipto, dirigió duras críticas al portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, y al argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, durante su análisis del duelo entre ambos equipos, este domingo por la noche, en el marco de la séptima jornada de la Liga española.

La primera mitad del derbi madrileño terminó con un empate sin goles, en un partido marcado por la intensidad y los choques físicos, además de la polémica arbitral, en medio de la ausencia de ocasiones de peligro en las porterías de ambos equipos.

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Durante su análisis del partido a través de la red de canales "beIN Sports", Abu Trika criticó las decisiones de Mourinho y Simeone en la alineación, afirmando: "Mourinho y Simeone hacen concesiones en la alineación, y en la segunda mitad, el que abandone las concesiones ganará".

Las críticas de la exestrella del Al Ahly no se detuvieron ahí, ya que dedicó una crítica directa a Giuliano Simeone, hijo del director técnico del Atlético de Madrid, al considerar que el jugador no había aportado lo que se esperaba durante la primera mitad, añadiendo: "Simeone debe sacar a su hijo de inmediato, Giuliano no aporta nada, y si el Atlético quiere ganar, debe sustituirlo".

Pero el desarrollo de la segunda mitad fue contrario a las previsiones de Abu Trika, después de que Giuliano Simeone se convirtiera en una de las figuras más destacadas del encuentro y contribuyera de forma directa a la victoria del Atlético de Madrid sobre su eterno rival, el Real Madrid.

Giuliano Simeone consiguió un penalti durante la segunda mitad, antes de que su compañero Grimaldo se encargara de ejecutarlo con éxito, otorgando al Atlético de Madrid la ventaja en el partido.

El jugador argentino no se conformó con eso, sino que continuó su gran actuación y asistió en el segundo gol de su compañero Jonathan David, confirmando su influyente presencia en el derbi después de haber sido objeto de duras críticas entre las dos mitades del encuentro.

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Giuliano Simeone recibió finalmente el premio al jugador del partido, después de desempeñar un papel destacado al dar la vuelta al marcador del duelo, saliendo del derbi con una imagen completamente distinta y dejando en evidencia a Abu Trika con su llamativa actuación.

El Atlético de Madrid resolvió el derbi de la capital española ante el Real Madrid con un resultado de 2-1, en un duelo que comenzó equilibrado durante su primera mitad, antes de que los locales impusieran una clara superioridad tras el descanso y lograran una valiosa victoria a costa de su rival.

Con este triunfo, el Atlético de Madrid reforzó su posición en la lucha por la Liga española y se colocó tercero con 16 puntos, mientras que el Real Madrid, dirigido por Mourinho, recibió un nuevo golpe, al quedar rezagado a 6 puntos del Barcelona, líder de la clasificación con 21 puntos.