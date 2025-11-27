+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoGirona
Estadi Municipal de Montilivi
team-logoReal Madrid
Girona vs. Real Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de LaLiga entre Girona y Real Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Girona recibe a Real Madrid este domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Montilivi, por la décima cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Girona vs. Real Madrid de LaLiga 2025-26

Los Blanc-i-Vermells llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Real Betis en la fecha 13, con gol de Vladyslav Vanat. El equipo dirigido por Míchel es décimo octavo en la clasificación con 11 puntos.

Por su parte, los Merengues igualaron por 2-2 ante Elche en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Dean Huijsen y Jude Bellingham. El cuadro a cargo de Xabi Alonso es líder en la tabla con 32 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Girona vs Real Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, M+ LaLiga 2, LaLiga TV Bar
SudaméricaDisney+
MéxicoSky Sports
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Girona vs Real Madrid

El partido se disputa este domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Montilivi.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Girona contra Real Madrid alineaciones

13
P. Gazzaniga
4
C
A. Martinez
24
Álex Moreno
2
H. Rincon
12
V. Reis
21
B. Gil
20
A. Witsel
15
V. Tsigankov
18
A. Ounahi
23
I. Martin
19
V. Vanat
1
T. Courtois
22
Antonio Rüdiger
12
T. Alexander-Arnold
20
Francisco García
3
Eder Militao
15
A. Guler
7
Vinicius Junior
8
C
F. Valverde
5
J. Bellingham
14
A. Tchouameni
10
K. Mbappe

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Girona

Los Blanc-i-Vermells han comenzado a sumar puntos, con cinco unidades en los últimos cuatro juegos, pero aún se encuentran en zona de descenso, situación que podría cambiar este mismo fin de semana con un resultado positivo.

Noticias del Real Madrid

Los Merengues sufrieron más de lo necesario a mitad de semana, pero se llevaron los tres puntos en la Champions League con un triunfo por 4-3 sobre Olympiacos, con un Kylian Mbappé en plan estelar con los cuatro goles del Real Madrid.

Cómo llegan al partido

GIR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

RMA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

GIR

Últimos partidos

RMA

1

Victoria

0

Empates

4

Victorias

4

Goles marcados

14
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Clasificación

Enlaces útiles

