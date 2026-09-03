Giro inesperado: el Barcelona frustra el traspaso de Anis Hadj Moussa al Al-Ittihad

El Barcelona frustró el fichaje del argelino Anis Hadj Moussa, extremo del Feyenoord neerlandés, por el Al-Ittihad, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Informes periodísticos habían confirmado que el Al-Ittihad había alcanzado un acuerdo con el Feyenoord para la contratación de Anis Hadj Moussa en el presente mercado estival, tras el envío de una oferta económica valorada en 30 millones de euros.

Sin embargo, el diario neerlandés "De Telegraaf" confirmó la negativa del Feyenoord a cerrar la operación, ante el déficit ofensivo que podría sufrir el equipo en caso de perder a su estrella argelina.

El club neerlandés ya se desprendió de su delantero japonés Ayase Ueda, que se marchó al Lille francés, la semana pasada, lo que hace que la salida posterior de Anis Hadj Moussa resulte aún más complicada.

El mercado de fichajes de verano en los Países Bajos cerró ayer miércoles por la noche, lo que significa que el Feyenoord no podrá contratar a un jugador sustituto para compensar la marcha de Moussa.

El club neerlandés solo podrá contratar a jugadores que no tengan contrato con sus clubes y, aun en ese caso, no podrá inscribirlos en su lista para la Liga de Campeones de Europa, tras el cierre del periodo de inscripción de ayer.

El Feyenoord considera que la salida de Anis Hadj Moussa afectará a las opciones del equipo en la Liga de Campeones de Europa, especialmente porque comenzará la competición enfrentándose al Barcelona, el próximo miércoles, en el estadio Spotify Camp Nou.

De este modo, el Al-Ittihad tendrá que buscar una opción alternativa para compensar su fracaso en la incorporación del extremo argelino, especialmente tras la marcha del extremo francés Moussa Diaby al Bayer Leverkusen, anteayer martes.

Cabe recordar que Anis Hadj Moussa ofreció actuaciones destacadas con el Feyenoord desde su incorporación a sus filas en el verano de 2024, disputando con el club 86 partidos, en los que logró marcar 26 goles y dar 13 asistencias.