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¿Seguirá en Italia después del verano? La situación de Nick Woltemade podría haber dado un giro inesperado.

La etapa de Nick Woltemade en la Juventus podría prolongarse más allá del verano. Se avecina una gran sorpresa.

Según informa el diario italiano Gazzetta dello Sport , la Juve quiere retener al internacional. Sin embargo, hace apenas unas semanas Woltemade recibía duras críticas con frecuencia . Incluso se había especulado con posibles sustitutos.

Pero, tras un comienzo decepcionante, el jugador de 24 años ya se ha adaptado y, según la información, también se siente a gusto en Turín, algo que concuerda con sus recientes declaraciones . «Es muy bonito» estar en Turín, dijo Woltemade durante una visita a las ATP Finals. La Juve es «un club muy grande, aquí hay mucho cariño de los aficionados. Estoy muy contento. Los últimos partidos me han ido bastante bien a nivel personal, todo ha ido mejorando. Cada vez me adapto mejor».

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Últimamente, Woltemade también ha sido titular con regularidad en la Serie A y marcó su primer gol en la liga en el 2-2 contra la Fiorentina, antes del parón de selecciones. En la Europa League ya suma cinco participaciones de gol.

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Por eso, ahora se debaten dos fórmulas para su traspaso. La preferida y, a la vez, más probable sería una nueva cesión con una opción de compra posterior a un precio asumible. Esa opción no figura en el acuerdo actual con el Newcastle United, el club al que pertenece Woltemade.

Su fichaje definitivo el próximo verano sería considerablemente más difícil desde el punto de vista económico. Los Magpies probablemente harían todo lo posible por recuperar la mayor parte posible de los 75 millones de euros más variables que pagaron al VfB Stuttgart en 2025, también para incorporar a un sustituto de renombre de cara a los ambiciosos objetivos del club. Tuttosport también especuló recientemente con la posibilidad de que el Newcastle estuviera dispuesto a ceder, aunque sin dar cifras concretas.

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Según la Gazzetta dello Sport, Francisco Conceicao también podría convertirse en una moneda de cambio. Al parecer, el Newcastle busca un refuerzo para la banda derecha, por lo que el portugués podría entrar en sus planes. Ya el verano pasado circularon rumores sobre la salida del jugador de 23 años, aunque, según se informó, se habría opuesto y habría insistido en quedarse.

Getty Images

¿Fichará Francisco Conceicao por el Newcastle?

Su agente, Jorge Mendes, sigue buscando opciones para su cliente y mantiene una buena relación con el Newcastle. No obstante, la Juve necesitaría vender a Conceicao por más de lo que pagó por él para liberar presupuesto adicional para un posible fichaje de Woltemade. Se habla de una cifra de 40 millones de euros, después de que fuera fichado definitivamente del FC Porto por 32 millones de euros en 2025.

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El domingo, Woltemade tendrá previsiblemente otra oportunidad para reivindicarse. Ese día, la Juve recibirá al Venezia FC. Se espera que el entrenador Luciano Spalletti lo alinee en ataque junto a Randal Kolo Muani.