Cómo ver el Galatasaray vs Aston Villa con una VPN

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

El Galatasaray recibe al Aston Villa el martes en el Rams Global Stadyumu de Estambul en un partido de la fase de liga de la Champions League con mucho en juego para ambos clubes.

El campeón turco llega en un gran momento en su competición nacional. El equipo de Okan Buruk venció el sábado por 2-1 al Samsunspor y ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluida una victoria por 2-0 ante el VfB Stuttgart en la Champions League.

Victor Osimhen sigue marcando el ritmo. El delantero ha anotado 10 goles esta temporada y volverá a encabezar el ataque ante una afición local que ejercerá una fuerte presión sobre el rival.

El Villa viaja con un ánimo muy distinto. El equipo de Unai Emery empató 0-0 con el Sunderland el sábado y ocupa la décima posición de la Premier League con 13 puntos.

Al vigente campeón de la Europa League le está costando más marcar últimamente, y la derrota por 3-0 ante el Barcelona a principios de mes le dejó con trabajo por hacer en Europa. Emery querrá una reacción en uno de los ambientes más intimidantes del continente.

Ambos equipos saben que la clasificación ya empieza a apretarse y que un resultado en Estambul podría marcar el resto de la campaña.