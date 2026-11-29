Cómo ver el Fulham vs AFC Bournemouth con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 12 29 nov 2026 - 09:05 Craven Cottage

El Fulham recibe al Bournemouth el domingo 29 de noviembre en Craven Cottage, en Londres, en un partido de la Premier League que enfrenta a un equipo en busca de regularidad con otro que atraviesa una racha récord para el club.

El Bournemouth llega tras unas semanas extraordinarias a las órdenes de Marco Rose. Ha ganado 10 partidos seguidos en todas las competiciones, el último de ellos el jueves ante el Celta de Vigo en la Europa League.

Aquella victoria por 2-1 llegó con remontada. El Bournemouth empezó perdiendo, se quedó con diez por la expulsión de Bafode Diakite en la primera parte y aun así dio la vuelta al partido gracias a Alvaro Rodriguez y al suplente Rayan.

El Fulham de Alvaro Arbeloa ha sido más imprevisible. Ha empatado sus tres últimos partidos de liga, incluido un 1-1 ante el Manchester City a domicilio, y ocupa el 16.º puesto de la clasificación.

Arbeloa también tiene otros asuntos que atender. Esta semana afirmó que el capitán Calvin Bassey no está en venta en enero y confirmó que el club trabaja en un nuevo contrato para el defensa.

El Bournemouth tiene un calendario exigente: el desplazamiento del domingo llega después de jugar entre semana en España. El Fulham ha dispuesto de toda la semana para preparar el partido en casa.