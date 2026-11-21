Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Al recordar el fallido Mundial del pasado verano, Leon Goretzka lanzó un dardo al exseleccionador alemán Julian Nagelsmann.

«Si uno mira mi situación, fue un poco extraño», explicó Goretzka, que tiene contrato con el Aston Villa desde finales de agosto , en una entrevista con la BBC, al hablar de su sorpresa por el trato que le dispensó Nagelsmann. El centrocampista añadió: «En el año anterior al Mundial creo que jugué todos los partidos y, luego, en el Mundial no fui titular ni una sola vez».

De hecho, Nagelsmann había apostado plenamente por Goretzka en la fase de clasificación para el Mundial y, antes, en la fase eliminatoria de la Liga de Naciones. Goretzka fue titular en nueve de los diez partidos de Alemania en 2025 y, además, Nagelsmann había subrayado en una entrevista en la primavera de 2026 la importancia del experimentado centrocampista .

Leon Goretzka entró como suplente tres veces en el Mundial

Sin embargo, en el Mundial de Norteamérica, Goretzka solo disputó dos breves encuentros en la fase de grupos y también empezó en el banquillo el partido de dieciseisavos de final contra Paraguay. Entró en la segunda parte, pero el jugador de 31 años tampoco pudo evitar la temprana eliminación de Alemania y recibió críticas porque no quiso lanzar un penalti en la tanda perdida ante los sudamericanos .

Anuncios Anuncios

«Todo el torneo nos fue muy mal. Y después tuve la sensación de que todo el mundo me hacía responsable del decepcionante resultado, algo que, por supuesto, fue muy duro para mí. Sobre todo porque tenía la impresión de que durante el Mundial ni siquiera fui una parte importante del equipo », contó Goretzka sobre cómo se sentía tras el Mundial.

Getty Images

Related Topics

Al término de la pasada temporada, Goretzka dejó el Bayern de Múnich al expirar su contrato. Se tomó su tiempo para buscar un nuevo club y, además de varios grandes equipos italianos, se dice que la MLS también intentó atraerlo. Al comienzo del verano, «al principio pensé que quizá podía centrarme más en la calidad de vida y no tanto en lo futbolístico. Pero, después de unas semanas, me di cuenta de que todavía era demasiado pronto para un traspaso así y de que prefería afrontar de nuevo un verdadero desafío», explicó Goretzka.

Goretzka explica cómo lo convenció Emery

Por eso buscó un club de alto nivel europeo y acabó fichando por el Aston Villa de la Premier League. El entrenador Unai Emery desempeñó un papel importante en su decisión, ya que le permite «volver a mi antiguo estilo». Goretzka explicó: «Todo empezó con Thomas Tuchel (entrenador del Bayern de 2023 a 2024, N. de la R.). Quería dos centrocampistas con funciones claras, más o menos defensivas. Intenté adaptarme. No se ajustaba demasiado bien a mis puntos fuertes, pero ayudó al equipo a alcanzar sus objetivos».

Anuncios

Emery le «mostró en un análisis detallado en qué aspectos quizá puede mejorar aún más mi juego. Yo tenía las mismas ideas y por eso decidí venir aquí», explicó Goretzka. El plan bajo las órdenes de Emery es «volver a mi antiguo estilo de juego», más ofensivo que el que se le exigía últimamente en el Bayern.

Goretzka, que firmó en Birmingham hasta 2028, estuvo inicialmente de baja en su nuevo club por problemas de rodilla, pero ya ha disputado nueve partidos oficiales con el Villa. En la Premier League ha sido titular en los últimos tres encuentros consecutivos y marcó su primer gol con el equipo inglés en el 4-4 contra el Manchester United a principios de noviembre .

Anuncios

Por otra parte, en la amarga eliminación del Mundial a finales de junio, Goretzka disputó el que hasta ahora es el último de sus 73 partidos con la selección. El nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, aún no ha convocado al futbolista nacido en Bochum, pero Goretzka mantiene la esperanza de volver a la selección alemana: «Si quieren contar conmigo, estoy totalmente abierto a regresar».