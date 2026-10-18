Ahmed Rabie, centrocampista del Zamalek, anunció que sufre una fractura en la nariz, en un nuevo golpe para el conjunto blanco antes del enfrentamiento ante el Petrol Asyut en la Liga Premier de Egipto, en medio de la expectativa por su situación para los próximos partidos.

Ahmed Rabie fue titular en el partido entre el Zamalek y el APR ruandés, disputado la noche del pasado viernes, en la ida de la segunda ronda previa de la Liga de Campeones de África, antes de revelar su lesión tras el regreso de la expedición del equipo a El Cairo este domingo, procedente de Ruanda.

Rabie publicó una foto suya en su cuenta oficial de "Instagram" y la acompañó con el siguiente comentario: "Alabado sea Dios en cualquier circunstancia. Fractura en la nariz. Es el destino de Dios y Él hace lo que quiere".

Según informes de prensa, la lesión apartará en principio al centrocampista del Zamalek de los partidos ante el Petrol Asyut en la liga egipcia y ante el APR ruandés en la vuelta de la segunda ronda previa de la Liga de Campeones de África, a la espera de que se aclare su situación definitiva para jugar.

La lesión de Rabie llega en un momento complicado para el entrenador Moatamed Gamal, que se prepara para dirigir al Zamalek en el choque ante el Petrol Asyut, previsto para el próximo martes, en la séptima jornada de la Liga Premier de Egipto.

El Zamalek ocupa la tercera posición en la tabla de la competición con 13 puntos, sumados en los primeros 6 partidos, después de caer ante su eterno rival, el Al Ahly, en el derbi disputado el pasado domingo.

El Zamalek había iniciado su camino en la segunda ronda previa de la Liga de Campeones de África con una victoria por un gol a cero sobre el APR ruandés, en el partido celebrado la noche del viernes en el estadio Amahoro de Ruanda.

El estadio Internacional de El Cairo acogerá el partido de vuelta entre ambos equipos el próximo sábado, donde el Zamalek buscará confirmar su superioridad y sellar el pase a la siguiente ronda, en medio de la expectativa por la situación de Ahmed Rabie tras su fractura en la nariz.



