El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, mostró su satisfacción por la amplia victoria ante el Real Betis por (5-2), en el partido que los enfrentó en el estadio "La Cartuja", dentro de las competiciones de LaLiga, elogiando el rendimiento de sus jugadores y su espíritu combativo, antes de una semana decisiva que espera al equipo, que incluye el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain en la Champions League y después el Clásico ante el Real Madrid en LaLiga.

Flick aseguró que el Barcelona mereció la victoria, pese a la dificultad del partido y la fortaleza del rival, señalando que el equipo ofreció un nivel destacado en el plano ofensivo.

El técnico alemán dijo: "Creo que hicimos un muy buen partido en ataque, y con mucha pasión. No fue un partido fácil, pero jugamos a un nivel muy alto. El Real Betis es un equipo muy bueno, y creo que merecimos la victoria".

Las jugadas a balón parado

Flick habló de la importancia del gol que marcó el Barcelona antes del final de la primera parte, explicando que entrenar las jugadas a balón parado representa un elemento importante en la preparación del equipo.

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Y dijo: "Es importante entrenar las jugadas a balón parado. El segundo gol fue muy importante antes del final de la primera parte, y los especialistas en balón parado están haciendo un buen trabajo".

La competencia dentro del Barcelona

El entrenador del Barcelona abordó la situación de los jugadores que no obtienen minutos de participación de forma regular, asegurando que la competencia dentro del equipo es algo natural, y que todos tendrán su oportunidad para demostrar sus capacidades.

Y añadió: "Cada día es igual. Hay jugadores que no están contentos por no jugar, y eso es algo natural. En este club, y dentro de este equipo, todos tendrán oportunidades para jugar y mostrar sus capacidades".

Flick insistió en que el ambiente dentro del equipo es positivo, y que el nivel de los entrenamientos es alto gracias a la calidad de todos los jugadores, explicando que lo que más le alegra es ver ese nivel durante la preparación diaria.

Yamal, el mejor del mundo

El técnico alemán elogió el nivel que ofreció Lamine Yamal, especialmente su primer gol, que calificó de asombroso, asegurando que el joven jugador sigue brillando pese a las grandes presiones que le rodean.

Flick dijo: "Fue un partido muy emocionante, y maravilloso para la afición y para el mundo del fútbol. El primer gol de Lamine fue asombroso; es el mejor jugador del mundo actualmente, y estoy muy contento con su rendimiento".

Y añadió: "Está sometido a una gran presión, solo tiene 19 años, pero está totalmente comprometido, y eso es algo maravilloso".

Preocupación por las lesiones

Sobre la preparación del Barcelona para el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, Flick explicó que la prioridad actual consiste en que los jugadores recuperen su forma física, antes de tomar las decisiones relativas al reparto de los minutos de juego.

Y dijo: "Lo más importante es la recuperación, y veremos cómo gestionamos el tiempo de juego, y qué ocurrirá con Eric García, Jules Koundé y Gerard. Tenemos dos días más, y veremos qué pasa el martes".

Flick aseguró que la victoria ante el Betis era importante antes del enfrentamiento europeo, añadiendo: "Estoy muy orgulloso del equipo, porque no fue un partido fácil".

Y sobre el estado de Eric García, que abandonó el campo después de sentir dolores, el técnico alemán dijo: "Veremos, pero parece que es solo un rasguño leve. Sintió algo, y por eso lo sustituimos".

Flick comenta la anulación del gol del Betis y la expulsión

En lo relativo a la polémica arbitral que vivió el partido, tras la anulación del gol de Giovani Lo Celso y la expulsión del jugador del Real Betis, Flick explicó que no vio la jugada que derivó en el gol del empate 2-2, y por eso no puede comentar sus detalles.

También señaló la necesidad de sustituir a Lamine Yamal, asegurando que le dijo al jugador que está orgulloso de lo que hizo, y que disputó un partido maravilloso.

9 victorias consecutivas

Flick comentó la consecución de 9 victorias consecutivas del Barcelona en LaLiga, considerando que este logro representa un bonito recuerdo, pero insistió en que el objetivo fundamental del equipo consiste en conquistar títulos y lograr grandes éxitos.

Y dijo: "Es algo bonito, y un bonito recuerdo, pero lo que queremos es ganar títulos y conseguir grandes logros".