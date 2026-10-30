Hansi Flick, entrenador del Barcelona, rechazó considerar las dos derrotas consecutivas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid como un indicio del derrumbe del proyecto del equipo, reafirmando su apego a sus ideas y su confianza en la capacidad del conjunto blaugrana para regresar a la senda de las victorias, pese a las ausencias que complican su tarea antes del enfrentamiento ante el Deportivo Alavés.

A pesar de haber logrado 11 victorias consecutivas entre LaLiga y la Liga de Campeones al inicio de la temporada, el Barça perdió en las dos citas más importantes, ante el campeón continental, el Paris Saint-Germain, y días después a manos del eterno rival y competidor directo por el título de LaLiga, el Real Madrid.

El Barcelona se prepara para enfrentarse al Alavés mañana sábado, dentro de la competición de LaLiga, después de encajar dos derrotas importantes en una sola semana, en un momento en el que el cuerpo técnico afronta desafíos adicionales debido a la ausencia de varios elementos básicos.

Flick afirmó, durante la rueda de prensa previa al partido, que las derrotas forman parte de un camino largo, subrayando la necesidad de aceptar el resultado y aprender de él, en lugar de tratarlo como el final del camino.

Y añadió, según recogió el diario español "As": "Como he dicho siempre, estamos ante un camino muy largo, y no hay nada que no pueda arreglarse. Perdimos ante el Real Madrid, y a nadie le gusta perder, pero tenemos que gestionar la situación. Creo que podríamos haber ganado ese partido, y tuvimos ocasiones, pero debemos aceptar la derrota y aprender de ella".

El técnico alemán señaló la dificultad de lidiar con la lista actual de ausencias, explicando: "Tenemos a Jules Koundé fuera de los planes, junto a Marc Bernal... perdón, junto a Gavi... Tenemos fuera a Jules Koundé, además de Marc Casadó, Dani Olmo, Eric García y Andreas Christensen. No es fácil lidiar con todas estas ausencias, y tenemos que encontrar soluciones. En cuanto al partido de mañana, lo tenemos claro: lo más importante es sumar los tres puntos".

Flick responde al apoyo de Laporta y se aferra a su proyecto

Flick abordó la renovación de la confianza de Joan Laporta, presidente del Barcelona, en su capacidad para dirigir al equipo, asegurando que su relación con la directiva del club transcurre con normalidad, y que el apoyo recibido no cambiará su forma de trabajar.

Dijo: "Hablé con el presidente y con Deco, y por supuesto todo va bien. Es un buen gesto, pero conozco la situación. Sé que perdimos dos partidos muy importantes en una sola semana, pero hago mi trabajo de la mejor manera posible".

Y continuó: "No ha cambiado nada, y no he perdido ni un ápice de mi entusiasmo por dirigir a este magnífico equipo. Ganamos los primeros 11 partidos, y luego sufrimos dos derrotas. Tenemos que volver a las victorias, ese es nuestro trabajo".

El técnico alemán insistió en su apego al enfoque que sigue con el equipo, diciendo: "Estoy convencido de que nuestra idea es la mejor para este equipo, y seguiremos trabajando con ella hasta el final. Todos estamos convencidos de ello".

Flick muestra su preocupación por la convocatoria de Raphinha con la selección de Brasil

En otro orden de cosas, Flick no ocultó su malestar por la reiterada convocatoria de Raphinha a la selección de Brasil, sobre todo porque el jugador regresó lesionado tras el último parón internacional, lo que genera inquietud en el Barcelona respecto a su disponibilidad física.

El entrenador del Barcelona dijo: "Este es un tema sobre el que también hablé con Deco. Raphinha es un jugador muy importante para nosotros, y tras el último parón internacional regresó lesionado. Desde luego, esta situación no es la mejor para nosotros, pero así son las cosas, y no podemos hacer nada al respecto".

Y añadió: "Sé que Raphinha es nuestro capitán aquí, y que el club vive en su corazón, pero también es brasileño, y cuando la selección lo convoca, acude. Todos quieren ayudar a la selección brasileña".

Flick concluyó sus declaraciones reafirmando su deseo de gestionar los minutos de participación del jugador, diciendo: "Para mí, me sentiría feliz si pudiéramos controlar un poco el número de minutos de su participación. Sabemos que viajar de ida y vuelta a Singapur no es algo ideal, pero esa no es una decisión que esté en mis manos".

La declaración de Flick se considera un mensaje velado al italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, sobre la necesidad de gestionar los minutos de participación de Raphinha.