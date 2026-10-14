Ya no se trata solo de un buen comienzo, sino de un momento histórico que se escribe con letras de oro en los registros del Barcelona: el alemán Hansi Flick no llegó únicamente para dirigir al equipo, sino para derribar a las leyendas del banquillo del club catalán y sentarse en el trono por encima de todas ellas.

En una temporada en la que los blaugranas parecen invencibles, el Barcelona lidera LaLiga con 6 puntos completos de ventaja sobre su eterno rival, el Real Madrid, y golpea con fuerza en la Champions League con una victoria contundente por 4-1 ante el Galatasaray turco, después de remontar el gol inicial de Barátkov y firmar un triunfo rotundo gracias al brillo de Lamine Yamal, autor de dos asistencias decisivas. Y detrás de todo este resplandor, un solo nombre: Hansi Flick.

Un número imposible que supera a las leyendas

Según los datos oficiales de la red internacional de estadísticas "Opta", Flick es ya oficialmente el entrenador con el mayor porcentaje de victorias en la historia del Barcelona, que se extiende por más de 125 años, con una cifra prodigiosa del 77,17%, al lograr 98 triunfos en 127 partidos al mando del equipo.

El registro de Flick no solo supera, sino que arrasa con nombres que forjaron la gloria del Barcelona:

- Hansi Flick: 77,17%

- Luis Enrique: 76,24%

- Tito Vilanova: 75%

- Pep Guardiola: 72,47%

- Helenio Herrera: 70,63%

Y aunque las diferencias parezcan mínimas en los números, el logro se convierte en histórico cuando se recuerda que Flick lo ha conseguido con un club acostumbrado a los más altos estándares de excelencia futbolística del mundo.





Más que simples números: una revolución de identidad

El impacto del técnico alemán no ha sido únicamente numérico: desde su llegada en un momento crítico, logró reconstruir un equipo hundido y sembrar una identidad clara basada en un fútbol ofensivo feroz, una presión alta implacable y una línea defensiva adelantada y atrevida, devolviendo a la afición la confianza en que el Barcelona ha regresado para competir por todos los grandes títulos.

Ese éxito se refleja en el palmarés, donde Flick ha conquistado 5 títulos en un periodo corto: dos ligas españolas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España, una cifra que sigue lejos de leyendas como Guardiola y Enrique, pero que ha logrado en mucho menos tiempo y con muchos menos partidos.

El artífice de la gran estrella blaugrana

Su huella más evidente, sin embargo, ha sido la construcción de la gran estrella actual del equipo: Lamine Yamal. Flick ha desempeñado un papel clave en el pulido del talento del joven español, le ha dado total libertad para influir y lo ha colocado en el corazón del sistema ofensivo, hasta convertirlo de un talento prometedor en un jugador decisivo capaz de resolver los partidos más grandes.

Puede que el camino de Flick en el Camp Nou siga siendo largo, pero lo conseguido hasta ahora ya le ha garantizado un lugar eterno en la historia del club: cinco títulos, el mejor porcentaje de victorias de la historia y un equipo que ha vuelto a ilusionar a la afición. El alemán ha demostrado que su llegada no fue un simple fichaje, sino un auténtico punto de inflexión en la historia moderna del Barcelona.



