¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-TRAININGAFP
Traducido por

Flick prepara un centro del campo sin precedentes ante el Alavés

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
H. Flick
Gavi
España

Flick reorganiza el centro del campo del Barcelona

Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes

Todos los indicios apuntan a que Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se apoyará en un centro del campo inédito durante el duelo ante el Deportivo Alavés, el sábado por la noche, dentro de la jornada 11 de LaLiga.

El diario Sport señaló que la ausencia de Fermín López y Dani Olmo obliga a Flick a buscar una tercera opción que acompañe a la dupla imprescindible en el centro del campo, Frenkie de Jong y Pedri.

La solución será Gavi, que disputará su quinto partido esta temporada y el tercero como titular.

La participación de Gavi será una de las sorpresas esperadas en el once titular del Barcelona durante el partido ante el Alavés. Y, de confirmarse, estaremos ante el séptimo cambio que realiza Flick en la configuración del centro del campo del equipo desde el inicio de la temporada.

Próximos partidos
BAR

BAR

Primera División

31 oct 2026

ALA

ALA

Será la primera vez que Frenkie de Jong, Pedri y Gavi coincidan sobre el terreno de juego con la camiseta del Barcelona.

Gavi es actualmente el séptimo jugador menos utilizado del equipo catalán, después de haber disputado solo 191 minutos, y en este aspecto únicamente supera a los porteros suplentes Livaković y Szczęsny, además de a Baldé, Frenkie de Jong, Hamza Abdelkarim y Bryan Gil.

El último partido en el que apareció Gavi fue el duelo ante el Paris Saint-Germain, que terminó con derrota por 2-4 en el Parque de los Príncipes, en el que participó durante media hora tras comenzar el encuentro en el banquillo.

Hasta ahora, Gavi ha jugado en el centro del campo junto a uno de los dos, Frenkie de Jong o Pedri, pero nunca antes había participado con ambos a la vez sobre el terreno de juego.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google