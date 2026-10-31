Flick prepara un centro del campo sin precedentes ante el Alavés

Todos los indicios apuntan a que Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se apoyará en un centro del campo inédito durante el duelo ante el Deportivo Alavés, el sábado por la noche, dentro de la jornada 11 de LaLiga.
El diario Sport señaló que la ausencia de Fermín López y Dani Olmo obliga a Flick a buscar una tercera opción que acompañe a la dupla imprescindible en el centro del campo, Frenkie de Jong y Pedri.
La solución será Gavi, que disputará su quinto partido esta temporada y el tercero como titular.
La participación de Gavi será una de las sorpresas esperadas en el once titular del Barcelona durante el partido ante el Alavés. Y, de confirmarse, estaremos ante el séptimo cambio que realiza Flick en la configuración del centro del campo del equipo desde el inicio de la temporada.
Será la primera vez que Frenkie de Jong, Pedri y Gavi coincidan sobre el terreno de juego con la camiseta del Barcelona.
Gavi es actualmente el séptimo jugador menos utilizado del equipo catalán, después de haber disputado solo 191 minutos, y en este aspecto únicamente supera a los porteros suplentes Livaković y Szczęsny, además de a Baldé, Frenkie de Jong, Hamza Abdelkarim y Bryan Gil.
El último partido en el que apareció Gavi fue el duelo ante el Paris Saint-Germain, que terminó con derrota por 2-4 en el Parque de los Príncipes, en el que participó durante media hora tras comenzar el encuentro en el banquillo.
Hasta ahora, Gavi ha jugado en el centro del campo junto a uno de los dos, Frenkie de Jong o Pedri, pero nunca antes había participado con ambos a la vez sobre el terreno de juego.