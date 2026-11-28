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Pedri sigue consolidándose como una de las piezas más importantes del Barcelona, después de convertirse en el único jugador de la plantilla, porteros incluidos, que ha participado en todos los partidos de la presente temporada, una clara muestra de su enorme valor futbolístico y de la confianza que el técnico alemán Hansi Flick tiene en sus cualidades.

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Según el diario español AS, Flick no le dio descanso a Pedri y lo alineó como titular pese a la debilidad del rival, el Sabah, en el partido disputado en Bakú.

Y eso a pesar del gran esfuerzo que el jugador realizó el pasado domingo ante el Villarreal, cuando firmó una actuación excepcional. El centrocampista español jugó ante el Sabah, aunque solo disputó una parte, tal y como había acordado previamente con Flick.

«45 minutos», dijo el técnico alemán, en referencia al tiempo que se había pactado que jugaría Pedri.

Pedri se acerca a su partido número 300 con la camiseta del Barcelona, ya que suma 263 encuentros, en los que ha marcado 29 goles y ha dado 37 asistencias.

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Esta cifra tiene un significado que va más allá de un simple dato, pues refleja la importancia del jugador y su peso en el equipo. Cumplió 24 años durante el viaje y parece ya un veterano.

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Pese a su juventud, Pedri se ha convertido, junto a Raphinha, en uno de los principales líderes del equipo. Además, desde su llegada al club azulgrana siempre ha antepuesto el interés del grupo a cualquier consideración individual, a pesar de su brillo.

Esa mentalidad se valora mucho en el club y en el vestuario. Desde el principio, Pedri se convirtió en uno de los jugadores de confianza de Flick, quien esta temporada ha cambiado en cierta medida su manera de gestionar a la estrella española campeona del mundo.

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Pedri ha sido titular en todos los partidos de la Champions League y ha empezado 11 de los 13 encuentros de LaLiga. Sin embargo, a diferencia de las dos temporadas anteriores, en las que Flick parecía recurrir a él de forma intensiva, este curso ha sido sustituido en todos los partidos salvo en cuatro: ante el Betis, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Villarreal.

Antes de que llegue diciembre, Pedri ya acumula 1512 minutos esta temporada: 1246 con el Barcelona y 266 con la selección española.

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Aunque ahora mismo no se le considera un titular indiscutible para Luis de la Fuente, ha participado en los últimos 15 partidos consecutivos de la selección española, campeona del mundo.

Así, queda claro que el seleccionador español sitúa a Pedri entre los pilares de la selección, al margen del debate recurrente y legítimo sobre si merece un puesto en el once titular.

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Después de sufrir lesiones la temporada pasada, en la que Pedri no pudo llegar al Mundial en su mejor estado físico, Flick ha decidido seguir un enfoque diferente este curso, controlando los minutos del jugador y procurando darle los descansos adecuados.

El técnico alemán sabe que el Barcelona no podrá llegar al final de la temporada compitiendo por todos los títulos si el centrocampista español, que marca el ritmo del equipo y es su motor principal, no está en una forma física óptima que le permita seguir rindiendo.

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Por ello, Flick gestiona con cautela los minutos de Pedri, y habrá que ver cómo dosifica su participación en los próximos partidos, concretamente en los cuatro siguientes compromisos ante el Deportivo, el Atlético de Madrid, el Celta de Vigo y el Manchester City.

Como muchos otros futbolistas, Pedri ofrece su mejor versión cuando tiene la frescura y la capacidad física necesarias para imponer su ritmo en los partidos y controlar su desarrollo.

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El jugador español espera estar ahora en plenitud física, pero su gran objetivo es llegar en su mejor nivel a los meses de abril y mayo de 2027, una meta que planifica a largo plazo con el propósito de rendir al máximo en el tramo decisivo de la temporada.