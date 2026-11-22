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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, explicó su decisión de alinear a Frenkie de Jong como central y a Eric García como lateral derecho en el duelo de este domingo ante el Villarreal, en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la 13.ª jornada de LaLiga.

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El Barcelona atraviesa una crisis en la línea defensiva a causa de las lesiones, después de que se confirmara la baja de Andreas Christensen para dos partidos, mientras que Pau Cubarsí sufre algunos dolores en la zona de la pelvis y el cuerpo técnico prefiere actuar con prudencia con su caso.

En cambio, Jules Koundé y Eric García han vuelto a entrar en los planes del equipo, y De Jong ya está disponible para jugar, pese a haber sufrido ligeras molestias durante el parón internacional.

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Cuando le preguntaron por qué había colocado a De Jong como central y a Eric García como lateral, Flick respondió entre risas: «¿Cómo lo decidí? No es ningún secreto».

Y añadió: «Frenkie ha jugado de central y Eric de lateral. Por supuesto, los dos pueden jugar en ambas posiciones, pero creo que Frenkie rinde mejor por dentro, en el centro del campo, donde además puede controlar el ritmo del partido. Está jugando bien y por eso tomamos esta decisión».

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El técnico alemán habló de la dificultad de enfrentarse al Villarreal y elogió el trabajo de su entrenador, Iñigo Pérez, que anteriormente dirigió al Rayo Vallecano, y subrayó que le gusta el estilo de juego del equipo y su confianza.

«Valoro mucho lo que ha hecho el entrenador, tanto en el Villarreal como en el Rayo Vallecano. Ayer dije que tendrá una gran carrera. Me gusta su forma de jugar y la confianza que tienen en sí mismos, y es bonito verlo», afirmó Flick.

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En cuanto a las transiciones ofensivas, Flick insistió en su importancia para el Barcelona, sobre todo porque el equipo cuenta con varios jugadores rápidos y capaces de aprovechar los espacios.

«Las transiciones ofensivas son muy importantes para nosotros. Tenemos mucha velocidad con Karim Adeyemi, Raphinha, Lamine Yamal y Fermín. Podemos aprovechar los espacios que deja el rival y generar ocasiones a través de las transiciones, pero ya veremos qué pasa», explicó.

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También aclaró por qué eligió a Karim Adeyemi como titular: «Karim empieza hoy el partido porque Anthony Gordon ha disputado dos encuentros con su selección y porque Karim ha entrenado de forma excelente y se ha ganado la oportunidad de ser titular. Ahora tiene que demostrar lo bueno que es».

El Barcelona espera vencer al Villarreal para quedarse en solitario en lo más alto de LaLiga, antes de afrontar una serie de partidos seguidos hasta final de año, que incluye compromisos ligueros y de la Liga de Campeones.

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El conjunto azulgrana llegó al duelo ante el Villarreal como líder de la clasificación de LaLiga con 33 puntos, empatado con el Real Madrid, segundo, y por delante solo por la diferencia de goles. El equipo blanco consiguió ayer sábado una victoria agónica (2-1) ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid perdía por un gol antes de llevarse el triunfo gracias a Jude Bellingham y Carlos Espí.