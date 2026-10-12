Flick esquiva una pregunta incómoda sobre el Madrid y Vinicius: responderé en dos semanas

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, reconoció la dificultad del duelo que se avecina ante el Galatasaray en la Champions League, e insistió en la necesidad de prepararse para el ambiente excepcional de la afición en Estambul. Además, desveló que Gabriel Jesus está listo, aunque señaló que la decisión sobre su participación se tomará después del entrenamiento.

Flick afirmó, en declaraciones recogidas por el diario español "AS" durante la conferencia de prensa previa al choque contra el Galatasaray: "Tenemos que prepararnos para el ambiente del estadio, que es uno de los mejores del mundo. Es impresionante, y el sonido de la afición en el estadio es excepcional. El Galatasaray ha evolucionado mucho frente a los grandes equipos, y debemos estar unidos".

Sobre la presión que afronta el Barcelona al ser el gran favorito para ganar, explicó: "Siempre digo que estoy contento con la manera en la que hemos empezado la temporada, pero cada partido es diferente al otro. El de mañana será un encuentro difícil. Es un honor estar aquí, pero en el fútbol las cosas pueden cambiar. Todo el mundo está preparado para este partido".

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En cuanto a las críticas que el Real Madrid dirigió al arbitraje, dijo: "Espero que algún día aprendáis que nunca respondo a las preguntas relacionadas con otros equipos. Estamos a punto de enfrentarnos al Galatasaray, así que respetemos al Galatasaray".

Y sobre si prefería que Vinicius Junior jugara o no el partido, Flick respondió: "Preguntádmelo dentro de dos semanas".

Acerca de la sensación del Barcelona de ser el candidato a ganar la Champions League, contestó: "Es un honor estar en esta situación. Trabajamos muy duro y, para mí, el camino hasta la final es muy largo. Tenemos que disputar todos los partidos con la misma mentalidad con la que empezamos la temporada, cuidando por supuesto el control del balón".

Sobre la disponibilidad de Gabriel Jesus, el entrenador del Barcelona aclaró: "Está listo. Si juega, algo que todavía no hemos decidido, tomaremos la decisión después del entrenamiento. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Hay que reconocer que es una pequeña sorpresa: su comportamiento es magnífico y es un gran jugador".

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En relación con el deseo que mantienen los jugadores del Barcelona de conseguir más éxitos, Flick señaló: "Muchos de estos jugadores son campeones del mundo, y hemos comprobado que siguen hambrientos de conseguir más. Es difícil, pero tienen esa ambición. Debemos trabajar por nuestra afición y por nuestras familias. La tarea es difícil y el camino es largo".

Sobre los jugadores del Galatasaray que podrían tener la capacidad de jugar con la camiseta del Barcelona, comentó: "Todos los jugadores del Galatasaray hicieron un partido muy bueno en el último encuentro. Si eres joven, tienes talento y tienes sueños, ¿por qué no soñar? Quizá ocurra algún día".

Y sobre el plan del Barcelona para enfrentarse al Galatasaray, Flick concluyó sus declaraciones diciendo: "El Galatasaray jugó en el último partido de la manera que esperábamos. Tiene delanteros destacados y debemos adaptarnos a su estilo. Siempre tenemos que adaptarnos al rival y también a lo que nosotros necesitamos, y eso es lo que haremos mañana".







