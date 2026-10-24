Flick enciende el ambiente del Clásico: ¡va más allá de 3 puntos!

El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, elevó las expectativas antes del duelo ante el Real Madrid en el Clásico, al asegurar que el partido va más allá del cálculo de los tres puntos, por la importancia excepcional que tiene en el mundo del fútbol. También habló de la derrota ante el Paris Saint-Germain, recalcando la necesidad de aprender de los errores, y elogió el potencial de Roony y Xavi Espart.

El entrenador del Barcelona subrayó la importancia del esperado duelo ante el Real Madrid, mañana domingo, en el estadio Spotify Camp Nou, dentro de los partidos de la décima jornada de la Liga española, destacando que su equipo está preparado y que confía en sus capacidades antes del esperado enfrentamiento.

Flick dijo durante la rueda de prensa: "El Clásico es diferente, es el mejor partido de nuestro deporte, y todo el mundo lo verá. Es increíble. Es cierto que solo jugamos por tres puntos, pero la importancia del partido va mucho más allá de eso. Estamos contentos de participar en este acontecimiento y esperamos con ganas el enfrentamiento. Estamos preparados y tenemos mucha confianza en nuestro equipo".

Sobre Roony, el entrenador del Barcelona elogió su potencial y su influencia en el equipo, confirmando que está satisfecho con su nivel, y dijo: "Todos estábamos convencidos de que iba a crecer cuando tuvimos la oportunidad de ficharlo. Ha aportado algo valioso al equipo, lo cual se ha visto en sus primeros partidos. Estoy muy contento de tenerlo con nosotros, además de que el centro del campo tiene mucha calidad con su presencia junto a Pedri".

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

Flick abordó la derrota ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa, aclarando que el cuerpo técnico analizó sus causas con los jugadores y estudió el desarrollo del partido, con el fin de corregir los errores y mejorar el rendimiento.

Y añadió: "Hicimos muchas cosas bien, pero hay aspectos que necesitamos mejorar. Esta derrota representa una oportunidad para evolucionar y crecer, para desafiarnos a nosotros mismos y trabajar en mejorar como equipo".

El entrenador del Barcelona también elogió a Xavi Espart, señalando que el joven jugador posee un potencial prometedor, y que su continuidad ofreciendo buenos niveles depende de su rendimiento dentro del campo.

Flick dijo: "Sabemos lo que significa la profesionalidad en el fútbol: el rendimiento lo es todo. Ha ofrecido un nivel estupendo, y eso es asombroso. Posee un gran potencial y margen para crecer, y en estos momentos está rindiendo de forma excelente".



