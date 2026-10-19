El Hansi Flick, técnico del Barcelona, aseguró que el duelo ante el Paris Saint-Germain, mañana martes, en la Liga de Campeones, representa una oportunidad para que su equipo demuestre sus capacidades.

Flick afirmó, en la rueda de prensa del partido: "Creo que el encuentro de mañana es una buena prueba para nosotros. Quiero que nuestro equipo juegue con confianza, como lo hace un equipo que ha ganado los últimos 11 partidos. Nos vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo de los últimos dos años, y esta es una oportunidad para nosotros".

Sobre Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, Flick dijo: "Su equipo practica un fútbol magnífico, y él es uno de los mejores entrenadores del mundo. Me gusta mucho la intensidad que muestra en su juego, la presión que ejerce su equipo, cómo los jugadores intercambian posiciones y la flexibilidad de su sistema. Son asombrosos a este nivel, es un trabajo extraordinario".

Sobre el estado de Gerard Martín y las opciones disponibles en la línea defensiva, explicó: "Frenkie de Jong puede jugar, y también contamos con Álex Campos. Estoy seguro de que todo saldrá bien. Quizás no atravesemos el mejor momento, pero debemos aceptarlo. Esperamos que Jules Koundé esté listo para finales de semana".

Flick zanjó la situación de Raphinha de cara a su participación en el partido, afirmando: "Estará en el once titular mañana".

Sobre la derrota ante el Paris Saint-Germain en el estadio de Montjuïc la temporada pasada, el técnico del Barcelona dijo: "Fue un partido difícil. Este año, hemos jugado desde el principio con el estilo que queremos. Somos un equipo que tiene confianza y que domina bien el balón. Veremos qué pasa mañana, estamos preparados. Nuestros jugadores están contentos de enfrentarse al Paris Saint-Germain mañana, es un equipo magnífico. Será una gran oportunidad para demostrar lo fuertes que somos".

Acerca de cuál es el partido más importante entre el enfrentamiento con el Paris Saint-Germain y el Clásico, Flick respondió: "El próximo partido siempre es el más importante, y por eso el partido de mañana es el más importante".

Flick se negó a comentar la polémica surgida en torno a Arda Güler durante el partido entre el Real Madrid y el Sevilla, afirmando: "Esa pregunta no me corresponde a mí".

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Sobre las diferencias entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona en este momento, explicó: "Es una cuestión de madurez. Han evolucionado y madurado como equipo durante los últimos años, y es asombroso lo que han logrado. En su último partido, consiguieron dar la vuelta al marcador en cuestión de minutos. Esa es la calidad que tienen, y además cuentan con jugadores extraordinarios en el banquillo".

Respecto a estar cerca de alcanzar su victoria número 100 con el Barcelona, Flick dijo: "Cuando empezamos aquí, ya dijimos que estábamos preparados. Ha sido un largo camino. Valoro el respeto y el cariño que recibo de la afición del Barcelona, es algo asombroso. Cuando ganas, todos están contentos, y creo que el equipo está haciendo un trabajo magnífico. Estoy muy orgulloso de él".

Y añadió: "Los jugadores regresaron de un largo Mundial, y algunos pensaban que quizás no estarían al 100% de su forma, pero sí lo están. Es asombroso verlos en los entrenamientos, al igual que el ambiente que reina dentro del vestuario".

Sobre el hecho de que el Barcelona solo haya encajado un gol en sus partidos sin que su portería fuera batida, Flick dijo: "Jugar con una línea defensiva adelantada siempre conlleva un riesgo, pero cuando perdemos el balón nos movemos rápido, luchamos y presionamos al rival. Hemos marcado muchos goles".

Y acerca de la batalla por la posesión del balón, el técnico del Barcelona concluyó: "El centro del campo será importante. Ambos equipos tienen jugadores muy destacados en esa posición. Si tenemos la posesión del balón, no podrán marcar en nuestra portería. Lo más importante es no cometer errores, porque el Paris Saint-Germain se caracteriza por una gran precisión. Tendremos que mantener la concentración al máximo".



