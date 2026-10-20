João Cancelo regresa al enfrentamiento contra el Paris Saint-Germain cargando con recuerdos dolorosos del último choque entre ambos equipos en la Liga de Campeones, después de haber sido uno de los protagonistas de las escenas que contribuyeron a la eliminación del Barcelona en 2024. Ahora se le presenta una nueva oportunidad para resarcirse, apoyándose en las directrices de Hansi Flick, que le prepara un papel importante en el esperado duelo.

El diario español "Mundo Deportivo" puso el foco en el deseo del lateral portugués de expiar sus errores anteriores ante el conjunto parisino, tras haber aparecido en dos imágenes impactantes de la noche de la caída del Barcelona, cuando perdió la vuelta por 1-4 en el estadio Lluís Companys, pese a haber ganado la ida en París por 3-2.

Cancelo busca el desquite ante el Paris

El partido de vuelta de 2024 vivió momentos difíciles para Cancelo, después de que el desarrollo del encuentro cambiara tras la expulsión de Ronald Araújo antes de cumplirse la media hora de juego.

Próximos partidos PSG Liga de Campeones 15:00 BAR Ver

El Barcelona se había adelantado en el marcador por medio de Raphinha, tras una destacada jugada que inició Lamine Yamal, pero el Paris Saint-Germain aprovechó la superioridad numérica y le dio la vuelta al partido.

Una de las imágenes dolorosas de Cancelo llegó cuando Bradley Barcola arrancó por la banda izquierda y envió un centro que pasó por delante de la portería, antes de que Ousmane Dembélé superara al lateral portugués moviéndose a su espalda y marcara el gol del empate para el conjunto francés.

El sufrimiento de Cancelo no se detuvo ahí, ya que cometió un error dentro del área antes de cumplirse la hora de juego, después de entrar tarde sobre Dembélé, que había perdido el control del balón, lo que llevó al árbitro a señalar un penalti que Kylian Mbappé transformó en el tercer gol del Paris Saint-Germain.

Cancelo reveló tras aquel partido que había recibido amenazas a través de las redes sociales, a raíz de las críticas que recibió por su actuación en la noche de la eliminación del Barcelona del torneo.

Flick le da a Cancelo una nueva oportunidad

Pese a esos recuerdos, Cancelo sigue siendo un firme candidato a estar en el once titular del Barcelona durante el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain, según lo informado por "Mundo Deportivo", en vista de las carencias que padece el conjunto catalán en la línea defensiva debido a las ausencias de Eric García y Jules Koundé.

Flick admitió, durante la rueda de prensa previa al partido, que el Barcelona no llega al duelo en sus mejores condiciones, pero insistió en la necesidad de aceptar la situación y manejarla, mostrando su optimismo sobre la capacidad del equipo para competir.

Parece que Cancelo cuenta con ventaja para arrancar en la posición de lateral izquierdo, a la espera de que el técnico alemán decida su ubicación definitiva junto al joven español Xavi Espart, que se considera un posible recambio para ocupar la banda derecha.

¿Por qué Flick prefiere a Cancelo en la izquierda?

El diario explicó que Cancelo apenas ha participado en la posición de lateral derecho desde que Flick asumió el banquillo del Barcelona, ya que el técnico alemán considera que las características del jugador portugués encajan mejor con la banda izquierda.

Flick se apoya en el lateral izquierdo para desempeñar diversas funciones ofensivas, que incluyen desplazarse hacia el interior y avanzar a posiciones cercanas al extremo, en coordinación con los delanteros, mientras que el lateral derecho tiende a mantener su posición y a contribuir a la construcción del juego de forma más conservadora.

Según el informe, las características de Espart, que tiene un pasado como centrocampista, podrían hacerlo más apto para desempeñar ese papel en la banda derecha, lo que le brinda a Cancelo la oportunidad de centrarse en las tareas ofensivas en las que destaca.

Otra decisión defensiva ocupa a Flick

El pensamiento de Flick no se limita al reparto de funciones entre ambos laterales, ya que también debe determinar la identidad del jugador que acompañará a Pau Cubarsí en el centro de la defensa.

Gerard Martín está siendo evaluado antes del partido, después de haber completado la última sesión de entrenamiento, en medio de una mejora en su estado y con optimismo respecto a la posibilidad de que participe.

Al mismo tiempo, Flick mantuvo a Àlex Campos dentro de las opciones disponibles, con Rodri y Frenkie de Jong como posibles recambios, a la espera de la decisión final sobre el once.

Lee también:

Preocupante para el Real Madrid: revelado el árbitro más cercano a dirigir el Clásico



