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El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha dado a conocer este miércoles el once oficial del conjunto azulgrana ante el Sabah azerí, en uno de los partidos más emocionantes y esperados de la fase de grupos, dadas las bajas que golpean al Barça.

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El partido del Barcelona corresponde a la quinta jornada de la Liga de Campeones, un encuentro en el que el conjunto catalán busca sumar los tres puntos y dar un nuevo paso hacia los puestos de cabeza, ya que llega a la cita en la octava posición con 9 puntos.

El once anunciado por Flick ha deparado numerosas sorpresas, sobre todo en la línea de ataque, donde el técnico alemán ha decidido apostar por un tridente completamente nuevo, un mensaje claro de que no teme arriesgar y de que confía en todos los integrantes de su plantilla.

Alineación del Barcelona contra el Sabah en la Liga de Campeones

Portería: Joan García.

Defensa: Alejandro Balde, Gerard Martín, Jules Koundé y Frenkie de Jong.

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Centro del campo: Gavi, Pedri y Fermín López.

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Ataque: Gabriel Jesus, Karim Adeyemi y Anthony Gordon.

En la portería, Flick ha vuelto a confiar en el joven guardameta Joan García, que se ha convertido en la primera opción del conjunto catalán en los últimos tiempos gracias a su regularidad, sus rápidos reflejos y su capacidad para sacar el balón jugado desde atrás con gran seguridad.

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En defensa, Flick ha optado por una combinación que reúne velocidad, fuerza y experiencia. La presencia de De Jong en el centro de la zaga es una de las grandes sorpresas del once, ya que Flick apuesta por su enorme capacidad para sacar el balón con limpieza y dirigir la línea defensiva con serenidad.

En el centro del campo, Flick ha elegido el trío que enamora a la afición del Barcelona: Gavi, Pedri y Fermín López. Un trío que combina lucha, talento e inteligencia, y que otorga al Barcelona el control total del juego y la capacidad de trasladar el balón con rapidez de la defensa al ataque.

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La gran sorpresa llegó en la delantera, donde Flick ha decidido apostar por un nuevo y explosivo tridente formado por Gabriel Jesus, Karim Adeyemi y Anthony Gordon. Un trío que destaca por su velocidad, su habilidad y su potencia física, y que se mueve bien en espacios reducidos y en la presión alta sobre la defensa rival.

Este tridente aparece junto por primera vez en un once del Barcelona, lo que mantiene a la afición culé muy expectante por ver cómo se desenvolverá ante la defensa del Sabah y si logrará convertir las ocasiones en goles tempranos que sentencien el partido.

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Flick sabe bien que el partido de hoy no será fácil, pese a las diferencias técnicas entre ambos equipos. El Sabah afronta el encuentro con mucha ambición y aspira a dar la sorpresa ante uno de los grandes clubes de Europa, mientras que el Barcelona llega con la presión de tener que ganar para mantener su liderato y confirmar que merece el pase a las rondas eliminatorias.