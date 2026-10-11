Flick advierte a los jugadores del Barcelona sobre el "ambiente hostil"

El Barcelona se prepara para disputar la segunda jornada de la Liga de Campeones de Europa, pasado mañana martes, cuando visite como huésped incómodo al Galatasaray turco.

El Barcelona arrancó su camino en la Liga de Campeones con una amplia victoria sobre el Feyenoord neerlandés por 5-1.

El diario Sport informó de que el alemán Hansi Flick, técnico del Barça, advirtió a los jugadores de su equipo catalán sobre el riesgo de relajarse ante el conjunto turco.

Flick ha dejado claro, tanto en los pasillos del club como en sus declaraciones públicas, que el enfrentamiento contra el Galatasaray a domicilio es una parada de enorme importancia en el calendario.

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Hansi Flick siente un gran respeto por el Galatasaray, pues considera que el equipo turco cuenta con una plantilla de altísimo nivel, con futbolistas que rinden a gran altura en el panorama internacional, con Victor Osimhen y Leroy Sané al frente.

Desde el punto de vista del cuerpo técnico del Barça, el partido ante el Galatasaray representa uno de los más difíciles a domicilio durante la fase de liga, y su grado de dificultad equivale al del enfrentamiento contra el Paris Saint-Germain.

Además de la calidad del rival, destaca el factor del ambiente en las gradas. En la conferencia de prensa posterior al partido contra el Getafe, Flick lanzó una advertencia clara a sus jugadores sobre el ambiente que les espera, describiéndolo como el más caliente y el estadio más ruidoso de toda Europa.

Y pese a que los jugadores del Barcelona tienen experiencia en disputar partidos bajo presiones enormes, como el enfrentamiento contra el Inter de Milán en las semifinales en el estadio de San Siro, el mensaje dirigido al vestuario advierte de que se encontrarán con un ambiente extremadamente hostil, posiblemente el más intenso que hayan vivido nunca dentro de un campo de fútbol.

Flick exige a los jugadores del Barcelona la máxima concentración para regresar con los tres puntos de Estambul.