Compartir Sigue a GOAL en Google

El Barcelona llegó a Azerbaiyán el lunes por la noche tras completar el viaje más largo de su historia en competiciones europeas. El avión del club catalán aterrizó en Bakú, donde el equipo prepara el duelo del miércoles ante el Sabah, correspondiente al quinto partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Anuncios

El equipo de Hans Flick recorrió una distancia cercana a los cuatro mil kilómetros, ya que Bakú se encuentra exactamente a 3.970 kilómetros de Barcelona, en el desplazamiento más largo que ha realizado el club catalán en cualquier competición continental.

La expedición catalana, encabezada por el presidente del club, Joan Laporta, llegó a Azerbaiyán tras un vuelo de más de cinco horas. El equipo partió poco después de la una de la tarde, en un viaje sin precedentes que puso a prueba la paciencia de los jugadores y del cuerpo técnico durante todo el largo trayecto hacia el este de Europa. A su llegada, la expedición fue recibida por varios dirigentes y aficionados.

El Barcelona se entrenará mañana martes a las cinco de la tarde en el Estadio Olímpico de Bakú, escenario del partido.

Está previsto que Hans Flick y Frenkie de Jong atiendan a los medios 45 minutos antes del inicio del entrenamiento para hablar de la preparación, las bajas y el planteamiento del equipo en este difícil compromiso lejos de casa.

Anuncios Anuncios

El diario español «Marca» recoge, citando a una fuente de la expedición del Barcelona, que el ambiente fue positivo pese a lo largo del viaje y que todos son conscientes de la importancia del partido.

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

El regreso a Barcelona será inmediato: los azulgranas tomarán un vuelo privado justo después del partido ante el Sabah. No habrá entrenamiento el jueves, ya que Flick prioriza el descanso de sus jugadores tras este largo desplazamiento.

La siguiente sesión está prevista para el viernes por la mañana, de cara al próximo compromiso de LaLiga. El Barcelona espera ganar este quinto partido de la fase de grupos para mantenerse entre los ocho primeros de la Liga de Campeones.

Anuncios

El equipo ocupa actualmente la quinta posición, mientras que otros ocho equipos están igualados a nueve puntos, entre ellos el Como de Cesc Fàbregas, el Aston Villa, el Manchester City y el Liverpool, lo que convierte la victoria en Bakú en imprescindible para asegurar una plaza directa en la siguiente ronda sin depender de otros resultados.

Flick dio a conocer este lunes, antes de viajar, su convocatoria para el encuentro, que incluyó algunas sorpresas: Lamine Yamal se quedó en Barcelona por una lesión en el tobillo derecho, mientras que el joven extremo belga Jesse Bisiwu recibió su primera convocatoria con el primer equipo.

Anuncios

Además, el Barcelona viajó a Bakú sin Hamza, Christensen, Xavi Espart, Roony y Rodri, todos ellos lesionados, que continuarán su recuperación en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Flick tendrá que lidiar con estas bajas importantes y confiar en jugadores jóvenes para completar la misión en Azerbaiyán y regresar con los tres puntos antes del largo viaje de vuelta a Barcelona.

Anuncios

La fuente señaló que el técnico alemán se centró durante el largo viaje en el aspecto mental de los jugadores y pidió a todos que durmieran bien.