Fichaje gratuito: una estrella de Marruecos pone rumbo a la Bundesliga

El centrocampista marroquí Bilal Nadir se ha unido a las filas del Hamburgo alemán en una operación a coste cero, procedente del Olympique de Marsella.

Bilal Nadir se convierte en el segundo fichaje veraniego del Hamburgo, tras la incorporación del delantero Bafodé Daka.

El Hamburgo dio la bienvenida al jugador marroquí a través de su cuenta oficial en la plataforma X, señalando: "El centrocampista marroquí se une en una operación gratuita procedente del Marsella y ha firmado un contrato de larga duración".

La web del Hamburgo indicó que el jugador marroquí superó con éxito el reconocimiento médico antes de incorporarse a la concentración del equipo en Austria, donde firmó su contrato en presencia de los responsables del club, y llevará el dorsal número 4.

El jugador declaró tras su firma: "Estoy muy contento de convertirme en jugador del Hamburgo y no puedo esperar a conocer a la afición del club y jugar por esta ciudad".

Kathleen Krüger, miembro de la junta directiva deportiva del Hamburgo, explicó: "Bilal es un jugador polivalente y capaz de desempeñar varios roles en el centro del campo. Su incorporación nos aporta mayor flexibilidad, además de que tiene una personalidad tranquila y encaja con nuestro estilo de juego y nuestros valores".

Por su parte, el director deportivo Claus Costa afirmó que el jugador zurdo, de 1,86 metros de estatura, posee una gran calidad técnica.

Bilal Nadir nació en la ciudad francesa de Niza el 28 de noviembre de 2003, y se formó en la academia del Niza antes de su traspaso al Marsella en el verano de 2021.

Tras su ascenso al primer equipo en 2023, disputó 53 partidos oficiales con la camiseta del Marsella, en los que marcó dos goles y dio 5 asistencias, además de participar 4 veces en la Liga de Campeones de Europa y dos veces en la Liga Europa.

En el plano internacional, Nadir ya había sido convocado con la selección de Marruecos en marzo de 2025, pero hasta ahora no ha disputado ningún partido internacional, después de haber representado anteriormente a la selección sub-23 de Marruecos y a varias selecciones francesas en categorías inferiores.