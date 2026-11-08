El Feyenoord no puso a Sem Steijn a disposición de la NOS para una entrevista tras la espectacular derrota por 5-3 ante el sc Heerenveen. El centrocampista entró como suplente en la segunda mitad y contribuyó de forma importante al partido casi de inmediato con un gol. Sin embargo, el Feyenoord no permitió a la NOS entrevistar ante las cámaras al comentado fichaje del verano después del encuentro, según reveló el presentador Gert van 't Hof el domingo por la noche en Studio Sport Voetbal.

Van 't Hof explicó durante el análisis posterior al partido que la cadena quería hablar con Steijn sobre su llamativa entrada al campo. «Queríamos entrevistar a Sem Steijn, que salió como suplente y marcó enseguida, pero el Feyenoord no nos permitió ponerlo ante las cámaras», contó el presentador.

La decisión llama la atención por la situación que atraviesa Steijn en el Feyenoord. El centrocampista ofensivo llegó el pasado verano a De Kuip por nada menos que diez millones de euros, pero por ahora debe conformarse con un papel de suplente a las órdenes del entrenador Giovanni van Bronckhorst. Tras doce jornadas de esta temporada de la Eredivisie, Steijn solo ha disputado 214 minutos.

Ante el Heerenveen, Steijn volvió a demostrar que puede ser peligroso pese a su papel de suplente. Van Bronckhorst lo hizo entrar en el minuto 65, cuando el Feyenoord ya había desperdiciado por completo su ventaja de 0-2 y perdía por 3-2. Apenas cuatro minutos después, Steijn aprovechó un balón cedido de cabeza por Nacho Ferri y marcó con contundencia el 3-3.

El empate acabó siendo insuficiente para que el Feyenoord lograra un resultado positivo. Ringo Meerveld dio al Heerenveen una espectacular victoria por 5-3 con dos goles en la recta final y completó así su triplete.

Rafael van der Vaart fue demoledor con la actuación de los de Róterdam tras el partido. «Me pareció que el Feyenoord ya empezó mal el encuentro», afirmó el analista, que tampoco vio mucha convicción en los visitantes después de ponerse 0-2. «Estaban apáticos, no marcaban de cerca».

Ron Jans también vio que el Feyenoord tuvo poco que hacer ante los frisones. «El Heerenveen ganó con todo merecimiento», concluyó el exentrenador, especialmente impresionado por la decisiva entrada de Meerveld. «Creo que dentro de cincuenta años todavía le hablarán de este partido».