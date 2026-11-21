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Feyenoord sufrió una dolorosa derrota el sábado por la noche. El equipo de Giovanni van Bronckhorst cayó 2-3 en casa ante Excelsior. Los visitantes de Róterdam no ganaban un partido de la Eredivisie desde el 5 de septiembre.

Feyenoord salió con fuerza. Jerayno Schaken, que sustituyó al lesionado Hadj Moussa, cedió el balón a Givairo Read. El lateral de Feyenoord disparó desde un ángulo complicado, pero aun así logró batir al portero Stijn van Gassel: 1-0.

Excelsior empató antes de que pasaran seis minutos. Luciano Valente perdió el balón y un pase en profundidad dejó a Mario Domínguez mano a mano con Ernst. El delantero no falló.

Poco antes del descanso, Feyenoord se metió en más problemas. Aymen Sliti avanzó con el balón hasta el borde del área y disparó. Su remate dio en el poste.

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El rechace cayó a los pies de Mario Domínguez. El delantero disparó y el balón golpeó el brazo extendido de Tsuyoshi Watanabe, por lo que se señaló penalti. Irakli Yegoian batió al portero Tjark Ernst.

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Poco después, De Kuip reclamó un penalti para Feyenoord cuando un centro desde la banda golpeó el brazo de Kasey Bos dentro del área. El árbitro y el VAR consideraron que tenía el brazo pegado al cuerpo y dejaron seguir el juego.

Tras un cuarto de hora de juego en la segunda parte, Excelsior amplió su ventaja hasta el 1-3. En un córner, Ernst salió de su portería, pero no acertó a tocar el balón, lo que permitió a Casper Widell marcar de cabeza.

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Excelsior no mantuvo mucho tiempo esa ventaja de dos goles. Fue precisamente Jan Plug, cedido por Feyenoord, quien cabeceó un centro de Gonzalo Borges a la portería de su propio equipo: 2-3.

En lo que quedaba de partido, Feyenoord generó varias ocasiones de peligro, sobre todo por la izquierda, donde Borges superó una y otra vez a su marcador. Sin embargo, esos esfuerzos no se tradujeron en otro gol.