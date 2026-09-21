Ferran Torres pone a Enrique en un aprieto

Ferran Torres no necesitó mucho tiempo para demostrar que su traspaso al Paris Saint-Germain no fue solo un fichaje más para reforzar la línea ofensiva, sino que quizás marcó el inicio de la aparición de una versión más decisiva del delantero español.

Apenas unas semanas después, Torres se ha convertido en una de las armas ofensivas más destacadas del once de Luis Enrique, y ha empezado a imponerse con los números antes que con cualquier otra cosa, hasta el punto de que lleva un ritmo goleador que lo sitúa directamente en comparación con uno de los máximos goleadores en la historia del club, el sueco Zlatan Ibrahimović.

El clásico ante el Olympique de Marsella vino a confirmar esta transformación, después de que Torres apareciera de nuevo en el momento en el que el Paris Saint-Germain más necesitaba a un jugador capaz de resolver las ocasiones y transformarlas en goles.

Torres decide el clásico en un momento clave

El Paris Saint-Germain logró una valiosa victoria por 2-1 sobre el Olympique de Marsella, en el clásico que se disputó en el estadio Vélodrome, y el conjunto parisino salió con un triunfo importante que refuerza sus resultados del último periodo.

Y pese al dominio del Paris Saint-Germain sobre el desarrollo del juego, y a su clara superioridad en la posesión y el control del ritmo del partido, el equipo sufrió durante mucho tiempo la ausencia del último toque frente a la portería, antes de encontrar el camino a la red en la segunda parte.

El momento de la liberación llegó en el minuto 66, cuando Ferran Torres abrió el marcador, antes de que el Marsella lograra rápidamente el empate por medio de Ángel Gómez en el minuto 72.

Pero el empate no duró mucho, ya que Marquinhos consiguió devolver la ventaja al Paris Saint-Germain apenas tres minutos después, y el conjunto parisino resolvió el partido por 2-1 y salió con una valiosa victoria del estadio Vélodrome.

Esta victoria representa un impulso importante para el Paris Saint-Germain, que comenzó su andadura en la Ligue 1 de forma titubeante, pero que ahora ha logrado su tercer triunfo consecutivo en todas las competiciones, en una señal de que el equipo empieza a recuperar algo de su equilibrio.

Siete disparos, siete goles

En medio de los intentos del Paris Saint-Germain por recuperar su mejor nivel, Ferran Torres sigue consolidando su condición de jugador capaz de marcar la diferencia en cualquier momento.

Y desde su traspaso a la capital francesa procedente del Barcelona durante el verano, el delantero español no necesitó un largo periodo para adaptarse, pues su nombre empezó a destacar rápidamente desde su primera aparición con la camiseta del Paris Saint-Germain, antes de que sus números se convirtieran en una verdadera fuente de presión para Luis Enrique a la hora de elegir a sus efectivos ofensivos.

Frente al Marsella, Torres entró en sustitución de Khvicha Kvaratskhelia en el minuto 59, pero solo necesitó siete minutos para dejar su huella en el clásico.

En el minuto 66, Désiré Doué envió un centro preciso desde la banda izquierda, y Torres se movió con inteligencia entre CJ Egan-Riley y Nayef Aguerd, apareciendo sin marca a seis yardas de la portería, antes de dirigir el balón con precisión al ángulo superior izquierdo de la portería de Geronimo Rulli.

El gol no fue solo una jugada decisiva en un gran partido, sino que fue la prolongación de una asombrosa racha de eficacia ofensiva que el jugador español ofrece desde su llegada a París.

Ferran Torres marcó 7 goles en sus primeros 7 disparos a puerta con el Paris Saint-Germain en competiciones oficiales, unas cifras que reflejan su excepcional capacidad para transformar en goles las ocasiones que se le presentan.

Y en este arranque goleador solo lo supera Zlatan Ibrahimović, que marcó ocho goles en sus primeros seis partidos con el club parisino, según informó el portal francés «Foot Mercato».

De este modo, Torres se ha encontrado acercándose al registro de uno de los goleadores más influyentes en la historia del Paris Saint-Germain, en un inicio que no se esperaba con esta intensidad por parte del delantero español.

Un nuevo dilema para Luis Enrique

Y pese al llamativo comienzo, Torres intentó manejar sus números con calma, prefiriendo no darles más importancia de la debida, y afirmando que se trata de aprovechar las ocasiones que se le presentan.

El delantero español dijo: «Solo tienes que aprovechar tus ocasiones. A veces la suerte te acompaña y marcas, y a veces no. Lo único que hay que hacer es seguir intentándolo, una y otra vez».

Pero los números dicen que la cosa no depende solo de la suerte, ya que Torres ha demostrado hasta ahora una gran capacidad para colocarse dentro del área, leer los movimientos de sus compañeros y aprovechar los espacios, además de poseer el último toque que necesita cualquier equipo que compita al máximo nivel.

Este brillo no es solo una buena noticia para Torres, sino que coloca a Luis Enrique ante un auténtico desafío a la hora de elegir su once titular.

El técnico español ya cuenta con un potente grupo ofensivo que incluye a Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, además de otras opciones como Bradley Barcola, pero Torres ha empezado a imponerse con fuerza en los planes del entrenador, y ya no resulta fácil tratarlo como una simple alternativa.

Y lo llamativo es que Torres no se limita a aportar cuando entra desde el banquillo, sino que sigue marcando goles e influyendo en los partidos durante los minutos que le corresponden, lo que hace que ignorarlo sea cada vez más difícil con el paso del tiempo.

Luis Enrique elogia a su delantero

Por su parte, Luis Enrique no ocultó su admiración por lo que ofrece Torres desde su llegada al Paris Saint-Germain, afirmando que el jugador representa una incorporación importante para el equipo.

El técnico español dijo: «Estoy muy contento con todos nuestros nuevos fichajes. Todos aportan al equipo y nos suman mucho. Los necesitamos para seguir evolucionando como equipo, y especialmente a Ferran, que está ofreciendo un rendimiento asombroso».

Y añadió: «Ferran se distingue por su potencia para atacar la profundidad, y aprovecha los espacios con habilidad. Y cuando tienes jugadores como él en el centro del campo, que cuentan con la calidad necesaria para el pase... está en su mejor nivel, y estamos contentos de que se haya unido a nosotros».

Las declaraciones de Enrique revelan la magnitud del aprecio del que goza Torres dentro del cuerpo técnico, sobre todo porque su estilo de juego ofrece al equipo soluciones distintas, ya sea a través del desmarque a la espalda de los defensas, el aprovechamiento de los espacios o la finalización rápida de las jugadas.

Ya no acepta el papel de suplente

Y después de que a comienzos de temporada se le viera como una opción adicional dentro de una lista ofensiva repleta de estrellas, la imagen cambió rápidamente. Ferran Torres es el máximo goleador del Paris Saint-Germain en la Ligue 1 esta temporada con cuatro goles, además de ser un jugador campeón del Mundial con la selección de España, pero ahora parece más ambicioso que conformarse con recibir minutos limitados.

Sus números actuales le dan derecho a competir con fuerza por más tiempo de juego, y quizás incluso por un puesto de titular en el once de Luis Enrique, sobre todo si sigue aprovechando las ocasiones con esta eficacia.

Y mientras el Paris Saint-Germain cuenta con un grupo de los nombres ofensivos más destacados, Torres ha aparecido para añadir una nueva ecuación a los cálculos del técnico español: un jugador que no necesita un gran número de ocasiones para marcar, ni necesita mucho tiempo dentro del campo para dejar su impacto.

Por ello, la continuidad de Ferran Torres con este ritmo de eficacia podría convertir la competencia dentro del ataque del Paris Saint-Germain en uno de los asuntos más apasionantes del próximo periodo, después de que el español haya pasado de ser un simple aspirante a un puesto en el once a un jugador que obliga a Luis Enrique a plantearse seriamente concederle un papel mayor.

Y en el momento en que Torres sigue persiguiendo los goles, la comparación con el inicio de Zlatan Ibrahimović ya no es solo un titular atractivo, sino que ha pasado a estar respaldada por cifras que convierten al delantero español en uno de los jugadores más interesantes del Paris Saint-Germain en el arranque de la temporada.