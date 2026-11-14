Fabrizio Romano zanja la polémica sobre la salida de Hamza Abdelkarim

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Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, zanjó la polémica sobre la posibilidad de que el delantero egipcio Hamza Abdelkarim marche al Como italiano, procedente del Barcelona.

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Circulan rumores sobre la posibilidad de que Hamza Abdelkarim salga cedido al Como, en busca de una mayor participación en los partidos.

Fabrizio Romano escribió, a través de su cuenta en X: "El entorno de Hamza Abdelkarim ha negado la existencia de negociaciones con el Como".

Y añadió: "El entorno de Hamza Abdelkarim ha confirmado que no hay ninguna intención de abandonar las filas del Barcelona durante el mercado de fichajes de invierno, el próximo enero".

El Barcelona renovó recientemente el contrato de su joven jugador Hamza Abdelkarim hasta el verano de 2030.

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Al mismo tiempo, el portal Tribuna señaló que el Barcelona no planea permitir la salida de Hamza Abdelkarim durante el próximo mercado de fichajes de invierno, ya que se espera que el delantero egipcio continúe en las filas del club catalán, al menos hasta el próximo verano.

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Su padre, Mohamed Abdelkarim, desmintió las informaciones que vinculaban al jugador, de 18 años, con un traspaso durante el invierno al Como, entrenado por el exjugador del Barcelona Cesc Fàbregas.

Mohamed Abdelkarim declaró al portal Erem News: "Lo que se dice sobre la salida de Hamza Abdelkarim del Barcelona no es cierto, y los rumores que circulan sobre su traspaso al Como de Italia son inventados".

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A pesar de la limitada participación del jugador con el primer equipo, el Barcelona quiere continuar su desarrollo dentro del ambiente del club.

El plan actual consiste en que entrene con el equipo del técnico Hansi Flick, con la posibilidad de participar en partidos y adquirir experiencia con el filial del Barcelona o los equipos juveniles, incluida la Liga de Campeones Juvenil cuando sea necesario.

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Flick también podría darle algunas oportunidades de participación cuando decida dar descanso a varios de sus jugadores titulares.

Según los informes, el Barcelona está satisfecho con el rendimiento del joven jugador y quiere que se acostumbre por completo a la filosofía de juego y la cultura del club.

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Está previsto tomar una decisión sobre su cesión o sobre concederle un papel más relevante dentro del equipo durante el próximo verano.

Hamza Abdelkarim ha participado en dos partidos con el Barcelona en LaLiga esta temporada, ambos como suplente, con un total de solo 12 minutos.

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La ausencia de participación regular del jugador con el primer equipo ha provocado la difusión de especulaciones sobre la posibilidad de su cesión, y el Como fue uno de los clubes cuyo nombre se vinculó con el interés en su fichaje. Sin embargo, las declaraciones de su padre descartaron su salida por el momento.

El Como es uno de los clubes más destacados a la hora de dar oportunidades a talentos prometedores, como Nico Paz y Jacobo Ramón, bajo la dirección del técnico español Cesc Fàbregas.

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El Como vive un periodo destacado en cuanto a resultados, ya que ocupa el quinto puesto en la clasificación de la Serie A con 23 puntos, tras haber disputado 11 jornadas.

El Como también ha logrado resultados destacados a nivel europeo, ya que ocupa el cuarto puesto en la clasificación de la Liga de Campeones con 9 puntos, producto de 3 victorias y una única derrota.