El español Cesc Fàbregas, director técnico del club italiano Como, advirtió de que su equipo podría verse obligado a disputar la Champions League con una plantilla muy limitada, que no superaría los 16 o 17 jugadores.

Esto se debe a las restricciones y a la estricta normativa que impone la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), ya que el equipo carece del número requerido de jugadores formados en la academia juvenil del club. Al mismo tiempo, señaló que celebra los nuevos fichajes que su equipo ha cerrado recientemente, como Mattia Liberali, Luis Miller y Kaike.

Estos desafíos llegan tras el rápido ascenso logrado por el equipo; después de haber militado en la segunda división hace apenas dos años, el club italiano se encuentra preparándose para participar en la más prestigiosa de las competiciones continentales, tras haber ocupado el cuarto puesto en la Serie A la temporada pasada.

Este rápido ascenso sorprendió a la directiva del club, que se topó con un obstáculo relacionado con las reglas de la UEFA sobre los jugadores locales y los egresados de la academia; y es que el Como sufrió la pasada temporada por contar con un único jugador italiano en sus filas, que además solo disputó un minuto en todo el curso.

Fàbregas explicó esta crisis durante una rueda de prensa, según recogió el sitio web «Football Italia»: «Tenemos limitaciones en la lista de la UEFA, y dado que aún no disponemos de una academia juvenil capaz de proporcionarnos determinados requisitos, nos encontraremos en la Champions League con una lista compuesta por tan solo 16 a 17 jugadores. Esa es la razón que nos impulsa a formar a nuestros propios jugadores, un proceso que requiere tiempo y que no puede completarse en dos o tres años».

En su intento por corregir este desajuste, el Como fichó a Mattia Liberali, jugador de la selección italiana sub-21 y ex canterano del Milan, procedente del Catanzaro. Fàbregas comentó sobre su llegada: «Liberali me llamó unos días antes del inicio de la pretemporada porque quería estar con nosotros desde el primer día. Ha mostrado una gran voluntad y ha asimilado nuestras ideas rápidamente; jugará mañana, ya que puede ocupar la posición de mediapunta o de falso nueve».

En cuanto al mercado de fichajes de verano, el técnico español expresó su satisfacción con las nuevas incorporaciones para reemplazar a los que se marcharon, señalando: «Sabíamos de la salida de Alberto Moreno y de Sergi Roberto, pero conseguimos reemplazarlos rápidamente; Kaike llegó para sustituir a Moreno, mientras que Luis Miller es una opción a la que seguíamos desde el pasado enero por la personalidad de líder que posee y por su capacidad para aportar equilibrio y orden al equipo. También me gusta mucho la pasión y la garra defensiva de Kaike, y actualmente estamos trabajando con él para desarrollar su estilo en la posesión del balón».

Fàbregas se refirió a los jóvenes talentos del equipo que regresan de vacaciones tras su participación internacional, como Nico Paz, que estuvo con la selección de Argentina en la Copa del Mundo, además de Assane Diao y Martin Baturina; subrayando que, al elevarse el techo de expectativas en torno a ellos, aumenta también la presión, y que el papel del cuerpo técnico es apoyarlos en esta etapa. El entrenador reveló que Paz regresará el 17 de agosto y descartó su participación en el esperado amistoso ante el Liverpool.

Fàbregas celebró la decisión de volver a nombrar a Roberto Mancini como director técnico de la selección italiana, elogiando sus cualidades técnicas y su amplia trayectoria como entrenador; señaló que siempre fue admirador de su filosofía futbolística desde su etapa en el Manchester City, describiéndolo como «un entrenador ganador que ofrece un fútbol atractivo».

La decisión quedó zanjada oficialmente con el regreso de Mancini a la dirección técnica de la «Azzurra», tres años después de su dimisión para dirigir a la selección de Arabia Saudí; la directiva de la Federación Italiana prefirió recurrir de nuevo a sus servicios tras las negociaciones que mantuvo con nombres destacados como Carlo Ancelotti, Pep Guardiola y Andrea Pirlo, una opción que algunos consideraron un paso atrás, mientras que Fàbregas discrepó de ellos y afirmó que se trata de un paso positivo para el fútbol italiano.

Fàbregas declaró, según el sitio web italiano: «Siempre he admirado a Mancini, y lo seguía desde sus días en el Manchester City. He hablado con él varias veces, y es un entrenador con una personalidad ganadora y exigente, que ofrece un buen fútbol. Ha demostrado cómo cosecha éxitos cuando se coronó campeón de la Eurocopa, y estoy muy contento por él».